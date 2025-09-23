El 22 de septiembre marca una nueva etapa para “Sueños de libertad”, la exitosa ficción diaria de Antena 3 llega a Latinoamérica y Brasil, a través de HBO Max.

La serie, que superó los 400 episodios y lidera la audiencia vespertina española, es un fenómeno de exportación: conquista a la crítica y al público combinando melodrama, empoderamiento femenino y tramas llenas de giros, secretos y pasiones. Gracias al acuerdo de Atresmedia, la comunidad hispanohablante fuera de España podrá disfrutar la historia de Begoña Montes y su férrea lucha por romper las cadenas de un matrimonio opresivo, en un contexto social marcado por la desigualdad y el patriarcado.

¿DE QUÉ TRATA “SUEÑOS DE LIBERTAD”?

Ambientada en la España de 1958, “Sueños de libertad” sigue a Begoña Montes (Natalia Sánchez), una mujer valiente que huye a través de un bosque junto a su hijastra Julia, escapando del tóxico y violento Jesús de la Reina (Alain Hernández), dueño de las Perfumerías de la Reina. Luego de descubrir que su matrimonio es una prisión de abusos y secretos, Begoña desafía las rígidas normas de la época en busca de esperanza y libertad, protegiendo a Julia como a una hija propia. La trama explora la supervivencia, la redención, las traiciones entre grandes familias industriales y la lucha constante por la dignidad.

Junto a Begoña y Jesús, la serie cuenta con un extenso reparto coral, entre los que destacan Oriol Tarrasón, Dani Tatay, Nancho Novo, Juanjo Puigcorbé, Ana Fernández, Roser Tapias y Marta Belmonte, entre otros, quienes dan vida a aliados, enemigos y figuras clave en la vida de la protagonista.

Daniel Tatay, Natalia Sánchez y Alain Hernández, el trío protagonista de "Sueños de Libertad" (Foto: Antena 3)

¿CÓMO VER “SUEÑOS DE LIBERTAD”?

Para ver “Sueños de libertad” en HBO Max en Latinoamérica y Brasil, solo es necesario tener una suscripción activa a la plataforma. La serie está disponible desde el 22 de septiembre con episodios semanales desde el primero, accesible tanto desde la web de HBO Max como desde su app en Smart TV, celular o tablet.

La serie no está disponible en HBO Max para España, sino exclusivamente en Movistar+, Disney+ y atresplayer en ese país.