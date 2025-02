El pasado domingo 23 de febrero del 2025, NBC estrenó “Suits L.A.”, la esperada serie spin-off de la famosa “Suits” (en español: “La ley de los audaces”). Así, bajo el título ‘Seven Days a Week and Twice on Sunday’, su primer episodio nos dejó algunos momentos importantes para la franquicia. De esta forma, si te perdiste de algún detalle o simplemente quieres revivir el capítulo 01x01, esta es la nota que debes revisar. ¡Presta atención!

Vale precisar que la nueva serie de NBC sigue a un grupo liderado por Ted (Stephen Amell), un antiguo fiscal de Nueva York que creó un bufete de abogados en Los Ángeles especializado en derecho penal y del espectáculo.

Para esto, además de Amell, la producción se apoya de las actuaciones de Lex Scott Davis, Josh McDermitt, Bryan Greenberg, Troy Winbush y Alice Lee, por solo mencionar algunos nombres.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Suits L.A.”:

¿QUÉ PASÓ EN EL EPISODIO 1 DE “SUITS L.A.”?

ATENCIÓN SPOILERS. El primer episodio del show arranca con la presentación del bufete de abogados Black Lane, el cual fue fundado por Ted Black y Stuart Lane, un par de amigos de toda la vida.

Sin embargo, pronto tendremos un impactante giro en la historia: resulta que, pese a la cercanía entre ambos, Lane traiciona a su socio y hace que firme un documento que le permite quedarse con sus clientes más poderosos.

Sintiéndose totalmente burlado, Ted encara a Stuart... solo para descubrir que un insulto que le lanzó a su compañero fue el responsable de hacer que Lane comenzara a pensar sobre su independencia.

A lo largo del capítulo, también descubrimos que Black vive en una lujosa casa -aparentemente- junto a su hermano Eddie, con quien tiene una muy buena relación.

Sobre el pasado de Ted, por otro lado, se establece que él se mudó de Nueva York a Los Ángeles luego de que un caso contra un importante jefe criminal se complicara e incluyera el asesinato de un testigo clave. No lo sabemos con seguridad, pero incluso parece que el propio padre de nuestro protagonista está relacionado con este hecho.

Así, cuando su progenitor está en su lecho de muerte, Ted va a buscarlo... solo para reclamarle una vez más sobre lo que le hizo a su familia y, por si fuera poco, nos deja con otra revelación: su papá tiene algo que ver con el fallecimiento de Eddie.

Sí, el hermano del abogado está muerto, por lo que los momentos en los que los vimos juntos estaban solo en la cabeza del hombre, como una manera de procesar el dolor de la pérdida.

De esta manera, queda todo listo para el próximo episodio del show... en el que seguro podremos conocer más sobre el pasado y el futuro de Ted Black, quien ahora tiene como socia a la joven Erica.

¿CÓMO VER “SUITS L.A.”?

“Suits L.A.” se emite los domingos a partir de las 9:00 p.m. (ET) a través de NBC. Al día siguiente de su emisión, los episodios están disponibles vía Peacock.

Imagen promocional de la serie spin-off "Suits L.A." (Foto: NBC)