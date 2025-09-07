¿Qué pasaría si el vecino tranquilo que ves cada día escondiera un oscuro secreto? Esa es la premisa de “Task”, la nueva miniserie de HBO creada por Brad Ingelsby, el mismo genio detrás de “Mare of Easttown”. Con un aire tenso, humano y profundamente emocional, la historia nos lleva a los suburbios de Filadelfia, donde nada es tan común como parece.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “TASK”?

La trama gira en torno a Tom Brandis, un sacerdote que dejó los hábitos para convertirse en agente del FBI. Su vida personal está marcada por la tragedia tras la muerte de su esposa, y ahora se enfrenta a una investigación que desafía tanto su fe como su moral: una serie de robos violentos liderados por un ladrón que, sorprendentemente, es también un padre de familia aparentemente normal.

“Task” no solo es un thriller policial, sino un drama humano. En cada episodio, el espectador será testigo de cómo el límite entre el bien y el mal se vuelve difuso. El “juego del gato y el ratón” entre Brandis y su adversario revela tanto las luces como las sombras de personajes que podrían ser cualquiera de nosotros.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “TASK” Y CUÁNTO SE PODRÁN VER EN HBO?

La miniserie contará con 7 episodios en total, cada uno cargado de tensión, giros inesperados y dilemas emocionales. Una apuesta breve pero intensa que, sin duda, mantendrá a los fans enganchados hasta el último segundo.

El estreno está marcado en el calendario de los seriéfilos. El episodio 1 llega el 7 de septiembre de 2025 a través de HBO, y a partir de ahí, cada domingo se lanzará un nuevo episodio hasta el 19 de octubre, cuando se emita el final de temporada. Una cita semanal imperdible para quienes disfrutan de las series con suspenso y carga dramática.

Episodio 1 – 7 de septiembre de 2025

Episodio 2 – 14 de septiembre de 2025

Episodio 3 – 21 de septiembre de 2025

Episodio 4 – 28 de septiembre de 2025

Episodio 5 – 5 de octubre de 2025

Episodio 6 – 12 de octubre de 2025

Episodio 7 – 19 de octubre de 2025

El episodio 1 de "Task" se emitirá en HBO el 7 de septiembre de 2025 (Foto: HBO)

EL ELENCO DE “TASK” ES UNO DE SUS GRANDES ATRACTIVOS

Mark Ruffalo lidera el reparto con una interpretación cargada de matices, acompañado por Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver y Raúl Castillo. Un grupo de actores que promete dar vida a personajes complejos y memorables.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “TASK”?

La serie se emitirá en HBO y también estará disponible en HBO Max, la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery. Esto permitirá a los fans disfrutarla tanto en televisión como bajo demanda, en cualquier momento y lugar.

Con su sinopsis oficial, HBO lo deja claro: “En un suburbio obrero de Filadelfia, un agente del FBI lidera un grupo de trabajo creado para poner fin a una serie de robos violentos perpetrados por un desprevenido padre de familia.” Un choque entre lo cotidiano y lo criminal, entre la justicia y la redención.

