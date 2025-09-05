Brad Ingelsby, el creador de “Mare of Easttown” (serie ganadora de 4 premios Emmy), regresa con fuerza a las pantallas de HBO con un drama criminal protagonizado por la superestrella Mark Ruffalo. Se trata de “Task” (en español: “Task: Unidad Especial“), una producción que se desarrolla a lo largo de 7 emocionantes episodios. Pero, ¿sabes exactamente de qué trata y cómo verla? Pues, descúbrelo en las siguientes líneas.

Vale precisar que la miniserie no solo tiene a Brad Ingelsby como creador y guionista principal, sino también como productor ejecutivo y showrunner.

La dirección, por su parte, está a cargo de Jeremiah Zagar y Salli Richardson-Whitfield, quienes -además- asumen el rol de productores ejecutivos.

¿DE QUÉ TRATA “TASK”?

“Task” narra la historia de Tom Brandis (Mark Ruffalo), un agente del FBI que dirige un grupo especial para detener una serie de violentos asaltos.

Y, más allá de su vida profesional, es un hombre que lucha contra sus propios demonios mientras intenta mantener unida a su familia disfuncional.

Por otro lado, tenemos a Robbie Prendergrast (Tom Pelphrey), un padre de familia aparentemente común que utiliza su trabajo como recolector de basura para identificar casas donde los narcotraficantes esconden sus cargamentos.

Así, el show televisivo nos invita a ser testigos de un fascinante juego del gato y el ratón entre dos personas atrapadas por las circunstancias.

MIRA EL TRÁILER DE “TASK”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “TASK”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Task”:

Mark Ruffalo como Tom

Tom Pelphrey como Robbie

Emilia Jones como Maeve

Thuso Mbedu como Aleah

Raúl Castillo como Cliff

Jamie McShane como Perry

Sam Keeley como Jayson

Fabien Frankel como Anthony

Alison Oliver como Lizzie

Silvia Dionicio como Emily

¿CÓMO VER “TASK”?

“Task” se estrena el domingo 7 de septiembre del 2025 en HBO y HBO Max, con emisiones semanales a las 9:00 p.m. (ET) hasta el 19 de octubre.

Hora de estreno según países:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 10:00 p.m. España 3:00 a.m. de los lunes

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de conectarte a la señal del canal en el horario indicado y/o contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

El póster de "Task", serie creada por Brad Ingelsby que se desarrolla a lo largo de 7 episodios (Foto: HBO)

