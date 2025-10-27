La serie “The Witcher” sigue en el ojo del huracán. A la polémica salida de Henry Cavill y la llegada de Liam Hemsworth como nuevo Geralt de Rivia se suma otro cambio que no pasó desapercibido: un segundo recast que reabre viejas heridas entre los seguidores del universo de Andrzej Sapkowski. La cuarta temporada promete una renovación total de su elenco principal, mientras Netflix intenta recuperar la magia perdida.

Desde su estreno en 2019, “The Witcher” se ha convertido en una de las producciones de fantasía más comentadas y criticadas del streaming. Sin embargo, el desgaste narrativo y las decisiones creativas tomaron su factura. El tráiler de la temporada 4, lejos de emocionar, desató una ola de dudas sobre el futuro de la serie. Y ahora, con la salida de otro de sus personajes icónicos, esa incertidumbre parece multiplicarse.

¿QUIÉN ES EL OTRO PERSONAJE QUE TENDRÁ NUEVO ACTOR EN “THE WITCHER”?

Netflix confirmó que el mentor de Geralt, Vesemir, cambiará de rostro. El personaje, interpretado hasta ahora por Kim Bodnia, será asumido en la temporada 4 por Peter Mullan, conocido por su papel como el rey Durin en “El Señor de los Anillos: Los anillos de poder”. Según reportes de Entertainment Weekly y ScreenRant, el cambio responde a una decisión de producción que busca revitalizar el tono de la serie y aportar un aire más sombrío al personaje.

“Cada temporada implica nuevas capas en la historia del Continente y Vesemir es central en la evolución de Geralt”, explicó la showrunner Lauren Schmidt Hissrich en una entrevista reciente.

Peter Mullan es conocido por su papel del rey Durin en “El Señor de los Anillos: Los anillos de poder” (Foto: Netflix)

TRAYECTORIA DE PETER MULLAN, EL NUEVO ACTOR QUE HACE DE VESEMIR EN “THE WITCHER”

Peter Mullan, escocés de 66 años, trae consigo una sólida carrera en cine y televisión. Conocido por su papel en “Ozark”, “Westworld” y “Rings of Power”, el actor tiene experiencia en producciones de fantasía y dramas de alto calibre. Su estilo interpretativo intenso y serio promete un Vesemir más introspectivo, en contraste con el tono paternalista que le dio Bodnia en temporadas anteriores.

Los fans, sin embargo, no parecen convencidos. En foros como Reddit y X, algunos expresaron escepticismo sobre tantos cambios consecutivos en el elenco. Otros ven a Mullan como una elección que podría “salvar” el espíritu maduro que la serie había perdido en su transición al nuevo protagonista.

EL FUTURO DE “THE WITCHER” EN NETFLIX

Netflix confirmó que “The Witcher” concluirá oficialmente con su quinta temporada. La decisión se enmarca en una estrategia para consolidar la franquicia a través de otros productos derivados, como videojuegos y películas animadas.

El plan es concluir la historia de Geralt, Yennefer y Ciri mientras se preparan nuevas adaptaciones del universo literario de Sapkowski. Aun así, el fandom mantiene una posición crítica: “El problema no es solo el casting, sino el distanciamiento de la esencia de los libros”, comentó un seguidor en redes, reflejando el sentir de buena parte del público original.

¿CUÁNDO ESTARÁ LA TEMPORADA 4 DE “THE WITCHER” EN NETFLIX?

La temporada 4 de “The Witcher” se estrenará el 30 de octubre de 2025, exclusivamente en Netflix. Con ocho episodios confirmados, será la primera entrega protagonizada completamente por Liam Hemsworth como Geralt. Además del debut de Peter Mullan, el reparto incluye a Freya Allan, Anya Chalotra y Eamon Farren.

El rodaje finalizó en septiembre, y Netflix ya trabaja en paralelos promocionales centrados en la transición de intérprete y el cierre narrativo del arco de Ciri.

La saga de “The Witcher” concluirá oficialmente con la temporada 5 (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 4 DE “THE WITCHER”?

Tras los eventos de la temporada 3, Geralt, Yennefer y Ciri enfrentan un continente dividido por la guerra y nuevas fuerzas en ascenso. Separados, deberán definir su destino mientras antiguos enemigos reaparecen para cambiar el curso del conflicto.

La sinopsis oficial promete una historia más emocional, con la familia encontrada intentando reunirse en medio del caos: “En tiempos de separación, las alianzas nacen donde menos se esperan… y la sangre siempre llama a la sangre”.

