Cuando Estocolmo se ve afectada por una epidemia de insomnio mortal que se extiende como la pólvora en “Vaka”, un primer ministro caído en desgracia intenta controlar el caos que se desata en la ciudad al mismo tiempo que se encarga de su imprudente hijo. En tanto, una adolescente se compromete a proteger a su pequeño vecino después de que la enfermedad no dejara sin familia, y una enfermera busca la manera de ayudar a su pareja. ¿Quieres conocer más detalles de esta serie de Amazon Prime Video? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la lista de miembros del reparto y más.

La coproducción de Suecia-Islandia-Estados Unidos cuenta con un elenco principal conformado por Aliette Opheim, Jonas Karlsson, Gizem Erdogan, Silas Strand, Malte Gårdinger, Sass Wolgers, Frida Argento, Jörgen Thorsson, Siham Shurafa, Lola Zackow, Jens Hultén y Richard Ulfsäter.

“Vaka” es una serie de suspenso distópico de Skybound Entertainment, la compañía detrás de “Invincible” y “The Walking Dead”. Rick Jacobs, socio director de Skybound, declaró a Variety: “Fifth Season comparte nuestra pasión por las historias audaces e inolvidables, lo que convierte a esta en la alianza perfecta para que Skybound siga expandiendo su alcance global. Los equipos de Amazon MGM Studios, Sagafilm y Unlimited, liderados por el legendario Henrik Georgsson, han hecho un trabajo increíble para crear esta película hermosa, llena de suspenso y absolutamente imprescindible”.

Daniel (Kardo Razzazi), Elin (Aliette Opheim) y Moa (Siham Shurafa) en una escena de la serie sueca "Vaka" (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA “VAKA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Vaka”, “Christian, el ministro de Sanidad, se encuentra sumido en problemas políticos y personales cuando descubre que una fuerza siniestra se propaga por la ciudad, provocando un caos devastador.”

“‘Vaka’ es un thriller repleto de acción que se entrelaza con un cautivador drama centrado en los personajes, creado por reconocidos expertos del género postapocalíptico Skybound. La serie ofrece una exploración fascinante de la sociedad moderna y de la humanidad llevada al límite, a la vez que ofrece una emocionante evasión que la convierte en la incorporación perfecta a nuestra programación de dramas premium”, señaló Ava Knight, directora de adquisiciones de Fifth Season.

Por lo que he visto en el tráiler, mientras la población está en caos, los políticos implementan medidas para controlar la situación extrema y los sanitarios buscan desesperadamente una solución. ¿Cuál fue el origen de la epidemia? ¿Podrá encontrar una cura?

¿CÓMO VER “VAKA”?

“Vaka” se estrenará el viernes 30 de enero de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva serie sueca solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “VAKA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “VAKA”

Aliette Opheim como Elin

Jonas Karlsson como Christian

Frida Argento como Linda

Silas Strand como Isak

Gizem Erdogan como Saga

Malte Gårdinger como Hugo

Sass Wolgers

Jörgen Thorsson como Johannes

Siham Shurafa como Moa

Lola Zackow como Lovisa Hassan

Jens Hultén como Janus

Richard Ulfsäter como Göran

Idun Djupsjö como Maja

Kardo Razzazi como Daniel

Torkel Petersson como Kaj

Peter Viitanen como Liam

Vanna Rosenberg como Petra

Frida Argento asume el rol de Linda, una adolescente que protege a su pequeño vecino, en la serie sueca "Vaka" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “VAKA”?

La primera temporada de “Vaka”, producida por Amazon MGM Studios, Prime Video, Saga Film, Skybound Entertainment y Unlimited Stories, tiene seis episodios.

