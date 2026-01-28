CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de la misteriosa muerte de su padre, los medios hermanos distanciados Jonny (Jason Momoa) y James Hale (Dave Bautista) se ven obligados a reencontrarse y a trabajar juntos para descubrir la oscura verdad. A medida que avanzan en su investigación, secretos enterrados resurgen y sus lealtades se ponen a prueba, revelando una conspiración que pone en riesgo a todos en “The Wrecking Crew” (“Equipo Demolición” en español), película de acción de Amazon Prime Video. ¿Quién asesinó a Walter Hale? ¿Por qué? ¿Quién está detrás del complot?

La comedia de acción, dirigida por Ángel Manuel Soto (“Blue Beetle”) a partir del guion de Jonathan Tropper, empieza con el asesinato de Walter Hale, un investigador privado que trabajaba en un caso muy peligroso. Antes de ser atropellado violentamente, el hombre envía un paquete a su hijo Jonny, quien lidia con sus propios problemas: fue suspendido de su trabajo como policía y su novia Valentina (Morena Baccarin) lo abandonó.

Debido a la mala relación que tenía con su padre, James no sabe cómo reaccionar ante la noticia de su muerte, y por la misma razón, prefiere no avisarle a su hermano. No obstante, su esposa Leila (Roimata Fox) hace la llamada por él. Durante la conversación, unos hombres de la Yakuza irrumpen en la casa de Jonny y exigen que les entregue el paquete que recibió de Walter. Jonny no tiene idea de lo que habla, y tampoco tiene paciencia, así que los asesina tras una violenta pelea.

James Hale (Dave Bautista) y Jonny (Jason Momoa) se reencuentran en el funeral de su padre en la comedia de acción "The Wrecking Crew" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE WRECKING CREW”?

Aunque el reencuentro de los protagonistas de “The Wrecking Crew” no es muy amistoso, sus caminos se cruzan mientras investigan la muerte de Walter por su cuenta. Al comprender que la mejor manera de encontrar la verdad es trabajar en equipo, deciden hacer a un lado sus diferencias y seguir las pistas que tienen a la mano. Las imágenes de una cámara de seguridad confirman que Walter fue asesinado y unos planos encontrados en la oficina de Hale señalan a Marcus Robichaux (Claes Bang).

Para averiguar el papel del empresario en la conspiración que Walter estaba investigando, los hermanos se infiltran en una fiesta privada del millonario. Mientras James interactúa con hombres de la Yakuza, Jonny habla con una atractiva mujer, quien resulta ser Monica Robichaux (Lydia Peckham). Ella revela que contrató a Walter para investigar a su esposo y sus negocios sucios, con la esperanza de tener algo para protegerse en caso de separación.

Monica promete revelar más en otro momento, pero cuando Jonny la busca descubre que está muerta. Encolerizado, confronta a Marcus Robichaux, quien ordena a sus hombres que le den una golpiza y luego llama a la policía. El gobernador Peter Mahoe (Temuera Morrison) interviene para liberar a Jonny y le pide que no se meta en más problemas. Al salir de la comisaría, James le reclama a su hermano por sus decisiones impulsivas. Esto provoca que ambos se digan cosas hirientes y tras unos golpes, resuelven sus rencillas del pasado.

Mientras Leila Hale regaña a los protagonistas de “Equipo Demolición” por resolver sus problemas con violencia, una inesperada llamada de Valentina les brinda una nueva pista: el paquete de Walter finalmente llegó a casa de Jonny y su exnovia acepta llevarlo a Hawai para intentar averiguar lo que esconde el pendrive.

Jonny (Jason Momoa) y James (Dave Bautista) optaron por resolver sus diferencias a golpes en la comedia de acción "The Wrecking Crew" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE WRECKING CREW”?

¿Quién asesinó a Walter?

Con ayuda de Pika (Jacob Batalon), el antiguo ayudante de Walter, los hermanos Hale logran desencriptar la memoria USB y descubren que Robichaux planea construir un gran casino en Hawai. Debido a que los juegos de apuesta están prohibidos en ese lugar, el empresario entregó una gran cantidad de dinero al gobernador Peter Mahoe para resolver ese “inconveniente”. Eso fue lo que Walter descubrió antes de ser asesinado.

Antes de que puedan pensar en el siguiente paso, los protagonistas de “The Wrecking Crew” son atacados por un helicóptero. Tras una ardua lucha, logran sobrevivir sin heridas letales, pero al volver a casa, James descubre que Robichaux secuestró a su esposa y a Nani (Frankie Adams) luego de que esta última hablara con Mahoe sobre sus sospechas de Marcus.

Robichaux exige en pendrive a cambio de la vida de las dos mujeres. Los hermanos tienen claro que el empresario no las entregará, así que buscan sus armas y se preparan para la batalla. Tras asesinar a varios hombres de Marcus, se enfrentan al grupo de la Yakuza liderado por Nakamura. Tras la sangrienta pelea, logran vencer, pero Robichaux emprende la huida.

¿Qué pasó con James y Jonny?

Mientras James lucha contra Nakamura, Jonny hace lo propio contra Robichaux. Aunque ambos hermanos ganan sus respectivas peleas, Jonny debe hacer explotar una granada para derrotar a su enemigo. Cuando los protagonistas están a salvo, la policía detiene al gobernador Mahoe por asesinato y por recibir sobornos.

Mientras disfruta de una tarde en familia, Jonny recibe la visita del líder del Sindicato, quien anteriormente lo marcó y le dio algunos días para abandonar Hawai. No obstante, esta vez no llega en pie de guerra. De hecho, le agradece por librarlos de la Yakuza, le asegura que todo está olvidado y le revela la identidad del asesino de su madre.

Aunque era una de las cosas que atormentaba a Jonny: no vengar la muerte de su madre, decide no hacer nada porque al fin encontró la paz junto a su familia, y espera que junto a Valentina.

Marcus Robichaux (Claes Bang) ordenó la muerte de Walter Hale para evitar que exponga su trato con el gobernador Mahoe en la comedia de acción "The Wrecking Crew" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO VER “THE WRECKING CREW”?

“Equipo Demolición” está disponible en Amazon Prime Video desde el 28 de enero de 2026, por lo tanto para ver la nueva película de acción solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

