Las cuatro amigas, Valeria (Diana Gómez), Lola (Silma López), Nerea (Teresa Riott) y Carmen (Paula Malia), regresan con nuevas aventuras en la cuarta temporada de “Valeria”, la serie española de Netflix basada en los libros de Elisabeth Benavent. Los retos y complicaciones que afronta cada una de ellas hace que reunirse sea cada vez más difícil, pero no imposible. Su amistad es una de las cosas que las ayuda a seguir adelante. Entonces, ¿será el final de su historia o continuará en una quinta entrega?

Los nuevos episodios del drama romántico se estrenan el 14 de febrero de 2025 en la plataforma de streaming de la N roja y cuentan con la dirección de Laura M. Campos y Marina Pérez, quien escribió el guion junto con Montaña Marchena. El productor es César Benítez y la producción ejecutiva corre a cargo de Marina Pérez, Ángel Armada y Elísabet Benavent.

Mientras Diana Gómez, Teresa Riott, Silma López y Paula Malia retoman su roles principales en la cuarta temporada de “Valeria”, Maxi Iglesias, Juanlu González, José Pastor, Federico Aguado y Mima Riera también regresan como parte del elenco.

Carmen (Paula Malia) tiene que equilibrar su maternidad con su vida laboral en la cuarta temporada de "Valeria" (Foto: Netflix)

“VALERIA”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es no. La cuarta temporada de “Valeria” fue anunciada como la última de la serie española producida por Plano a Plano. No obstante, esta no es la primera vez que se habla del final. Anteriormente, Netflix comunicó que la tercera entrega marcaría el desenlace de la historia de las cuatro amigas.

Sin embargo, rectificaron y la renovaron para una cuarta entrega. “La decisión de que la tercera temporada iba a ser el cierre fue de la plataforma. En ningún momento fue un movimiento de ‘marketing’ para dar más expectativa a la siguiente”, aseguró a El Periódico Elisabeth Benavent, quien ha colaborado con la adaptación de sus libros.

“Lo que acordamos entonces fue no mezclar el tercer y el cuarto libro porque pensábamos que iba a quedar todo muy precipitado y no se iban a explicar bien las cosas. Además, quedaba también un final bastante coherente”, agregó la escritora española.

Una quinta temporada de “Valeria” resulta poco probable considerando que la saga de Benavent solo tiene cuatro novelas. Por cierto, la autora también reveló que la última temporada tiene algunos cambios respecto al material original.

“Es el final que las guionistas y yo queríamos. Además, se ha conseguido actualizar de la manera que hubiera hecho yo si ahora reescribiera el cuarto libro. Se toman ciertas licencias, pero son completamente necesarias”, explicó al medio antes mencionado.

Víctor (Maxi Iglesias) regresa en la cuarta temporada de "Valeria" para confundir a la protagonista (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “VALERIA”?

La temporada 4 de “Valeria” se estrenará el viernes 14 de febrero de 2025, por lo tanto, para ver los últimos episodios de la serie española solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.