En "Wednesday", Slurp es un zombi cuya apariencia causa miedo (Foto: Netflix)
Además de Merlina y la familia Addams, hay varios personajes que destacan a lo largo de , la serie que se ha convertido en todo un fenómeno en la plataforma de streaming. Uno de ellos es Slurp, un cadáver reanimado (zombi) con un vínculo especial con Nevermore. Si bien, su apariencia de por sí causa escalofríos y pánico, te has preguntado ¿cómo luce en la vida real Owen Painter, el actor que lo interpreta? En esta nota, te lo muestro con algunas publicaciones que hizo.

Cabe mencionar que Slurp es un cadáver en descomposición que tiene un agujero en la cabeza y ojos nublados. Él fue reanimado de entre los muertos de forma accidental por Pugsley, pero a medida que come cerebros, su cuerpo empieza a regenerarse.

Owen Painter como Slurp en una escena de la temporada 2 de la serie "Wednesday" (Foto: Netflix)
OWEN PAINTER INTERPRETA A SLURP EN “WEDNESDAY”

Owen Painter es el joven actor que da vida a Slurp, además de este papel en “Wednesday” es conocido por haber formado parte del elenco de “El cuento de la criada” (2017) y “Tiny Beautiful Things” (2023).

A través de sus redes sociales, donde no sube mucho contenido, publicó el , que por lo visto en las imágenes toma bastante tiempo.

Owen Painter es el actor que da vida a Slurp en "Wednesday" (Foto: Netflix)
Asimismo, ha publicado una imagen donde Slurp cada vez más está regenerando sus tejidos, y aunque poco a poco va recuperándose, igual sigue causando miedo en los espectadores.

Owen Painter interpretando a Slurp recuperándose (Foto: Netflix)
“Fue una transformación asombrosa, y ofrece una actuación increíble bajo todo ese maquillaje, lo cual no es fácil (…). Sentí que había tenido una verdadera bendición. El papel es interesante, complejo y físicamente desafiante”, señaló en entrevista con .

Él se está haciendo un nombre en la actuación (Foto: Owen Painter / Instagram)
Con "Wednesday", suma cuatro proyectos (Foto: Owen Painter / Instagram)
