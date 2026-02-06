CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Cuando Charles (Siya Sepotokele) regresa con una prometida, Thando (Katlego Lebogang) empieza a cuestionarse si realmente lo ve solo como a su mejor amigo en “Yoh! Bestie” (“Uf! ¿Solo amigos?” en español), película sudafricana de Netflix dirigida por Johnny Barbuzano a partir del guion de Gillian Breslin, Wendy Gumede, Tiffany Barbuzano. Ambos deben aclarar lo que sienten antes de que sea demasiado tarde para su amor. Entonces, ¿qué decisión tomaron los protagonistas de la secuela de “Yoh! Christmas”?

Mientras Charles está de viaje, Thando se encarga de mantener el contacto con su amigo a través de videollamadas. Además, lo hace partícipe de los eventos a los que asiste. Pero Charles no comparte los detalles de su nueva vida en el extranjero. Aunque menciona que tiene novia, no revela su nombre, ni menciona que su relación se convierte en algo serio.

Por eso, cuando Thando se presenta en el aeropuerto con carteles para recibir a su mejor amigo, se sorprende al verlo acompañado de una elegante mujer que se presenta como su prometida. Solo en ese momento, Thando comprende que está celosa por la aparición de la exitosa Reabetswe Mohludi.

En la comedia romántica "Yoh! Bestie", Charles (Siya Sepotokele) no regresa solo de su viaje, llega acompañado de su novia (Foto: Netflix) / JAIME OLMEDO/NETFLIX

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “YOH! BESTIE”?

Thando asegura que solo está preocupada por el futuro de su mejor amigo, pero su amiga Riri insiste en que está celosa. Aunque se niega a admitirlo, la protagonista de “Yoh! Bestie” acepta ser la madrina de la boda de Charles y Rea, quien se ofrece a pagar su vuelo. Por orgullo, Thando rechaza la oferta y recurre al dinero de su madre para costear el viaje.

La reunión se vuelve incómoda debido a que Charles no parece muy contento por la presencia de su mejor amiga, y por la aparición del Nas, el taxista que Thando conoció en el aeropuerto y que confunde a Rea con la madre de Thando. Pero la situación empeora tras la inesperada llegada de Riri y su novio Bheki, quienes fingen tener un viaje programado solo para ayudar a su amiga a “sabotear” la boda.

Después del alboroto, los protagonistas de “¡Uf! ¿Solo amigos?” finalmente tienen la oportunidad de hablar. Thando menciona que Charles ha cambiado mucho y que ella ya no lo reconoce, pero se alegra por la felicidad de su amigo. Para no convertirse en un obstáculo, decide disfrutar del viaje y divertirse con Nas.

Después de una alocada celebración en la playa, queda claro que Charles en realidad ama a Thando, pero no tiene el valor para expresar sus sentimientos. Durante la fiesta, Riri le propone matrimonio a Bheki, pero finge olvidarlo por el alcohol debido a que su novio no le responde de inmediato. Al día siguiente, los seis emprenden una excursión reveladora.

Thando (Katlego Lebogang) decide divertirse con Nas para olvidarse de Charles en la comedia romántica "Yoh! Bestie" (Foto: Netflix) / JAIME OLMEDO/NETFLIX

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “YOH! BESTIE”?

¿Qué pasó con Thando y Charles?

Aunque Bheki estaba enojado por lo que sucedió con su novia, durante el paseo se tranquiliza y le declara su amor a Riri una vez más. El romántico momento provoca que Charles cuestione sus sentimientos y decisiones. Tiene la oportunidad de enfrentar la verdad cuando se pierde con Thando, pero no tiene el valor.

Rea nota la tensión entre los protagonistas de “Yoh! Bestie” y le reclama a su prometido por su comportamiento inmaduro. De regreso al hotel, Thando decide olvidarse de Charles con Nas, pero no lo consigue. Desesperada, busca a Riri y finalmente admite que ama a su mejor amigo y teme perderlo para siempre.

Mientras reflexiona en la playa, Charles se acerca y le pide que le diga lo que pasa, lo que siente o lo que quiere que él haga. Pero Thando se niega a tomar la decisión por él y se marcha. Rea observa la escena desde lejos y toma una decisión respecto a su boda, que se celebra al día siguiente.

Aunque parece que Rea se está preparando para la boda, en realidad está lista para marcharse. Charles se disculpa con ella por no ser honesto sobre lo que siente. Por su parte, Thando regresa a casa y bloquea a Charles. Riri y Bheki aprovechan el decorado en la playa para comprometerse.

Al final de “Yoh! Bestie”, Charles utiliza, una vez más, el recurso de los carteles al estilo “Love Actually” para disculparse con Thando por no tener el valor para decirle que la ama. Le declara su amor y ella acepta darle una oportunidad. También acepta ser la madrina de Riri y Bheki en su boda.

Thando (Katlego Lebogang) y Charles (Siya Sepotokele) se reconcilian al final de la comedia romántica "Yoh! Bestie" (Foto: Netflix) / JAIME OLMEDO/NETFLIX

¿CÓMO VER “YOH! BESTIE”?

“Yoh! Bestie” está disponible en Netflix desde el 6 de febrero de 2026, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica sudafricana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

