“Young Sheldon”, la exitosa precuela de “The Big Bang Theory”, finalmente aterriza en Netflix este 7 de noviembre. La llegada de la serie creada por Chuck Lorre y Steven Molaro al catálogo del gigante del streaming es una gran noticia para los fanáticos que han seguido las aventuras de Sheldon Cooper, interpretado por Iain Armitage, y para quienes se la perdieron durante su emisión en CBS.

Mientras “The Big Bang Theory” giraba en torno a la vida adulta de un grupo de científicos con mucho humor y referencias a la cultura geek, esta precuela nos muestra la infancia del excéntrico Sheldon en Texas, junto a su familia, explorando sus primeros pasos en el mundo académico y, claro, sus inevitables choques con la realidad. Es una mirada más tierna, con un toque de nostalgia y una sensibilidad que incluso sorprende a quienes esperaban solo comedia.

Iain Armitage hace de Sheldon Cooper en la serie "Young Sheldon" (Foto: CBS)

¿DE QUÉ TRATA YOUNG SHELDON”?

La serie “Young Sheldon” es una comedia que explora la infancia de Sheldon Cooper, el icónico personaje de “The Big Bang Theory”, en la ficticia ciudad de Medford, Texas, a finales de los años 80 y principios de los 90. Desde los nueve años, Sheldon enfrenta el desafío de ser un niño superdotado, con una mente brillante para las matemáticas y las ciencias, pero poco preparado para enfrentarse al mundo real, el conservadurismo texano y los códigos sociales propios de su entorno. Su peculiaridad intelectual y su inocencia generan situaciones divertidas, pero también conmovedoras, obligando a su familia a aprender cómo adaptarse y apoyarlo en un contexto donde nunca termina de encajar.

La trama aborda las dinámicas familiares, mostrando a un padre que lucha por comprenderlo, una madre sobreprotectora, un hermano mayor que busca sobresalir y una hermana melliza que, pese a veces sentirse relegada, suele ser el ancla emocional de Sheldon. La serie logra equilibrar el humor con el drama, contribuyendo así a ofrecer una mirada fresca sobre el proceso de crecer siendo diferente, sin perder de vista las raíces sureñas y la influencia del hogar y la comunidad.

ACTORES Y PERSONAJES

Iain Armitage como Sheldon Cooper

Zoe Perry como Mary Cooper (madre de Sheldon)

Lance Barber como George Cooper Sr. (padre de Sheldon)

Montana Jordan como George “Georgie” Cooper Jr. (hermano mayor)

Raegan Revord como Melissa “Missy” Cooper (hermana melliza)

Annie Potts como Connie “Meemaw” Tucker (abuela materna)

Jim Parsons como narrador (voz de Sheldon adulto)

Ryan Phuong como Tam Nguyen (mejor amigo)

Wallace Shawn como Dr. John Sturgis (novio de Meemaw)

Wyatt McClure como Billy Sparks (vecino)

Matt Hobby como Pastor Jeff Hodgkins.

Mckenna Grace como Paige Swanson

Mckenna Grace como Paige Swanson y el joven actor Iain Armitage interpretando a Sheldon Cooper en la serie "Young Sheldon" (Foto: CBS)

FICHA TÉCNICA DE “YOUNG SHELDON”

Dato Contenido Título original Young Sheldon País Estados Unidos Género Comedia, drama Creador Chuck Lorre, Steven Molaro Guionistas principales Chuck Lorre, Steven Molaro Narrador Jim Parsons (voz de Sheldon adulto) Protagonista principal Iain Armitage Reparto principal Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, etc. Temporadas 7 Episodios 141 Productora Warner Bros. Television, Chuck Lorre Productions Cadena original CBS Fecha de estreno 25 de septiembre de 2017 Fecha final 2024 Idioma original Inglés Ubicación Medford, Texas (ficticia)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.