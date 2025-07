“Ziam” es la primera película tailandesa de acción, terror y muchos zombis que aterrizó este 9 de julio de 2025 en Netflix, plataforma en la que vemos un mundo infestado por terroríficos seres, donde las personas luchan por sobrevivir. En medio del caos y el miedo está Singh, un exluchador de muay thai que usa su talento, velocidad, valor y certeros golpes para salvar a su novia que es doctora en un hospital. Debido a que el filme ya se estrenó, te explicamos su final.

La trama sigue al protagonista planeando abandonar su carrera para vivir con su novia Rin, algo que no puede cumplir tras la invasión al hospital de un ejército de zombis. Singh arriesga su vida por su amada, así como por Buddy, un menor con el que se cruza accidentalmente en medio de esta batalla sangrienta. ¿Podrá derrotarlos cuando enfrente cuerpo a cuerpo a estos seres?

La cinta es protagonizada por Mark Prin Suparat, quien se preparó por dominar las artes marciales tailandesas. “Tuve que ponerme en la mejor forma física posible. Me inscribí en un taller de muay thai y pasaba allí entre cuatro y cinco horas al día. El entrenamiento comenzaba con calentamientos, saltar la cuerda, boxeo de sombra, practicar técnicas con mi entrenador, aprender contraataques y ensayar las coreografías de las peleas para la película”, publica Netflix.

En "Ziam", los infectados están sedientos de sangre (Foto: Netflix)

FINAL EXPLICADO DE “ZIAM”

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! Después que el brote de zombis se instaló en el Hospital Prachamit y es incontrolable, el Ejército Real de Tailandia recibió la orden de colocar explosivos en el estacionamiento subterráneo para hacer volar todo con el fin de prevenir una contaminación masiva. Sin embargo, cuando estaban alistándose para derribar el edificio, al jefe del ejército le ordenan evacuar al Sr. Vasu y a su esposa Ann. Cabe mencionar que este sujeto es dueño de la empresa de alimentos Vs Corporation, que ayudó a los tailandeses en la época de escasez de alimentos durante la crisis ambiental.

Dentro del hospital, el magnate se da cuenta que su esposa se contagió, por lo que pide a Rin que deje al resto y solamente salve a su compañera, pero mientras el tiempo pasa, él también termina infectándose. Al ver esto, Singh decide enfrentarse a los zombis con sus tradicionales y certeros golpes, lo que da tiempo a Rin y Buddy subir a la azotea, donde hay un helicóptero destinado para el Sr. Vasu, pero como no llega, solamente recoge a la doctora y al jovencito. A pesar de las súplicas de la médica para esperar a su prometido, los militares deciden irse rumbo a Chiang Dao porque la explosión está a punto de ocurrir.

En "Ziam", Singh ayudando a escapar a su novia Rin y a Buddy de los zombis (Foto: Netflix)

De esta forma, se van dejando en el edificio a Singh, quien se encontraba luchando cuerpo a cuerpo con estos seres sedientos de sangre. A los pocos instantes, las bombas explotan y derriban el edificio, dejando consternados a todos.

En "Ziam", el momento en el que Singh se enfrenta cuerpo a cuerpo a los zombis (Foto: Netflix)

¿Singh murió en la explosión del hospital cuando peleaba con los zombis? Aunque parecía que el protagonista no habría sobrevivido al estallido, al final sí lo hizo. ¿Cómo lo consiguió? Resulta que cuando se enfrentaba a los zombis en el estacionamiento, se dio cuenta de las bombas que se habían colocado y al no tener opción para salir del edificio fue a la terraza donde vio un tanque de agua, al cual se metió. Este lo protegió de las llamas y del derrumbe del hospital. Más adelante, vemos a un zombi abrir la tapa del tanque y es aquí donde Singh lo ataca y aplasta su cabeza.

Al final de "Ziam", Singh logra sobrevivir (Foto: Netflix)

¿Cómo se originó el virus? No está claro cómo apareció el virus, pero podemos tomar lo señalado por la voz en off inicial de “Ziam” cuando mencionó que el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, que alcanzaron su punto máximo, provocó la muerte de peces a causa de una bacteria que se liberó por el derretimiento del hielo polar. Teniendo en cuenta esto, recordemos cuando la Corporación VS transportaba cajas llenas de pescado, las cuales fueron sacadas de un barco naufragado. A partir de ese punto surgen dos hipótesis: el barco transportaba pescado infectado o el Sr. Vasu armó un laboratorio secreto para saber más sobre estos peces contaminados, pero fueron consumidos por error por alguien que no sabía nada.

Si se nos viene a la mente la valla publicitaria: “Proyecto de Cultivo de Insectos para la Seguridad Alimentaria”, nos da a entender que el Sr. Vasu efectivamente ya realizaba experimentos de otro tipo, pero este se le escapó de las manos, pues acabó con su propia vida y la de muchas personas.

Cuando Rin se da cuenta de la presencia de zombis en el hospital en "Ziam" (Foto: Netflix)

