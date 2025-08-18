Tras nueve años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han formalizado su compromiso. Se sabe que el futbolista le propuso matrimonio a la modelo con un impresionante anillo valorado en seis millones de euros. A través de sus redes sociales, Georgina compartió la noticia con una simple pero contundente frase: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. Aunque se ha confirmado su compromiso, la pareja no ha revelado más detalles sobre cómo fue el momento ni sus planes para el futuro.

En el programa ‘D Corazón’ de TVE, Alberto Guzmán compartió nuevos detalles sobre el compromiso y la próxima boda de la pareja. Reveló que el anillo que Georgina mostró en redes sociales no fue el único regalo que recibió. Además del anillo, el futbolista le obsequió un Porsche, dos relojes valorados en más de 50.000 euros y ropa de diseñador que supera los 30.000 euros.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están juntos desde 2016 (Foto: Georgina Rodríguez/ Instagram)

¡Muy pocos lo saben! Esta es la sorprendente diferencia de edad entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. (Fuente: Instagram Georgina Rodríguez)





Son una de las parejas más mediáticas y ahora alistan la boda. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez atraviesan su mejor momento. (Foto: @georginagio / Instagram)

Cuáles son las fecha posibles del matrimonio de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Según Guzmán, el matrimonio de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez aún no tiene fecha. A través de una fuente cercana a la pareja, se supo que, si bien se están evaluando posibles días para el evento, la fecha definitiva no está cerrada. Guzmán señaló que el futbolista ha sido muy reservado con el tema, lo que ha generado especulaciones, sobre todo porque el matrimonio no es tan inminente como se creía.

«Pero me dicen, que es muy probable, que sea después del 19 de julio de 2026, que es cuando termina el Mundial de fútbol, que quiere jugar Cristiano Ronaldo, con 41 años, y despedirse del mundo del fútbol por todo lo alto», indicó Guzmán. Si fuese así, el atacante portugués y su novia hispano-argentina tendrían un año aproximado para contraer nupcias.

Aunque Georgina, de nacionalidad española y raíces argentinas, y Cristiano, oriundo de la isla de Madeira, viven en Riad, se especula que su boda se celebrará en otro lugar. Según Alberto Guzmán, Portugal podría ser el país elegido para la ceremonia el próximo verano.