Un grave accidente en Hadley, Pensilvania, casi le cuesta la vida a Lindsay Leskovac, una adolescente de 16 años; sin embargo, la tecnología de su iPhone 14 jugó un papel crucial para salvarla.

El dispositivo activó automáticamente el sistema de detección de choques y llamó al 911 después de que Lindsay perdiera el control de su camioneta y sufriera un fuerte impacto.

El incidente ocurrió el 2 de agosto, luego de que la joven dejara a una amiga en su casa, según contó su madre, Laura, a la revista People.

“Se quedó dormida al volante, luego chocó contra unos árboles y dos postes cerca de un cuerpo de agua”, relató. La adolescente quedó inconsciente y atrapada en el interior del vehículo.

La joven se quedó dormida al volante y chocó contra árboles y postes, quedando atrapada e inconsciente hasta que fue localizada por los rescatistas. (Foto referencial: Freepik)

Cuando Lindsay recuperó el conocimiento, escuchó la voz de un operador de emergencias intentando comunicarse con ella.

“Estuvo en el teléfono con ellos durante 22 minutos, diciéndoles quién era, quiénes éramos nosotros, quiénes eran sus padres, y ellos intentaban localizarla. Estaba muy lejos de la carretera”, explicó Laura. “Estaban rastreando su ubicación para enviar a los rescatistas”.

La madre asegura que su hija se salvó gracias a esta función del teléfono, que activa la llamada a los servicios de emergencia si el usuario no responde en 30 segundos.

“Tener esta función fue lo que los alertó”, dijo Laura. “De lo contrario, habríamos recibido una noticia devastadora de que encontraron a nuestra hija muerta en algún campo. Así que estamos muy bendecidos”.

La joven sufrió múltiples fracturas, pero su madre asegura que el sistema del teléfono le salvó la vida. (Foto: Nano Calvo / VW Pics / Universal Images Group vía Getty Images)

Los minutos fueron fundamentales, ya que Lindsay sufrió heridas graves. “Uno de los rescatistas me dijo que habría muerto si el teléfono no hubiera llamado al 911, habría sangrado hasta morir”, contó Laura.

La joven sufrió fracturas en ambas piernas, la columna, el cuello, el omóplato, la muñeca derecha y el pie izquierdo, entre otras lesiones. “Estaba boca abajo en el vehículo, pero tenía el cinturón puesto, así que no salió expulsada”, añadió.

Tras varias cirugías, Lindsay fue dada de alta el fin de semana, aunque todavía enfrenta una larga recuperación. Este año escolar no podrá participar en el equipo de tenis ni en la línea de baile de su escuela, pero su familia la anima a mantenerse positiva.

Aunque enfrenta una larga recuperación, Lindsay se muestra positiva y su familia ha recaudado más de 18.000 dólares para cubrir los gastos médicos. (Foto: GoFundMe)

“Ella está muy positiva. Está muy agradecida y bendecida de estar viva”, aseguró su madre. “Dice que sabe que estará fuera de esas actividades por un tiempo, pero que espera lo que la vida tiene para ella”.

Para apoyar sus gastos médicos, la familia creó una campaña en GoFundMe que ya ha recaudado más de 18.000 dólares.

Cómo activar la detección de choques del iPhone

La detección de choques viene activada de forma predeterminada en los modelos de iPhone 14 y posteriores, así como en los Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2.ª generación) y Apple Watch Ultra.

Por lo general, no necesitas hacer nada para activarla, ya que está lista para funcionar desde que configuras tu dispositivo.

Si necesitas verificar que la función esté activa o si quieres desactivarla, los pasos son los siguientes:

Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone.

Desplázate hacia abajo y pulsa en Emergencia SOS.

Verifica que la opción Llamar tras un accidente grave esté activada (el interruptor debe estar en verde). Si no lo está, puedes activarla desde ahí.

Esta función utiliza sensores avanzados para detectar colisiones de vehículos graves. Si no respondes a la alerta, el iPhone llamará automáticamente a los servicios de emergencia.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí