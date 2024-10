Neta Murphy (@froginahatgirl) es una joven que, al igual que muchos otros, se sintió atraída por los precios bajos de la plataforma china Temu. Cuando recibió su lámpara con forma de croissant, esperaba un objeto decorativo original; sin embargo, su sorpresa fue tremenda al descubrir un pequeño detalle que la dejó en shock.

Todo empezó cuando, días atrás, notó que el interior del accesorio estaba lleno de hormigas y que la capa exterior parecía un recubrimiento de resina. Convencida de que podía haber recibido un croissant real disfrazado de lámpara, decidió hacer una simple prueba que confirmó sus sospechas.

“Supongo que hay una manera de saberlo realmente”, señaló la joven, quien tomó un pedazo de la lámpara y la probó. “Es literalmente comida”, exclamó.

Una joven compró una lámpara en Temu. Grande fue su sorpresa al revisar el interior del artículo. (Foto: @froginahatgirl)

El curioso descubrimiento se viralizó rápidamente en TikTok, donde miles de usuarios expresaron su asombro. Algunos incluso bromearon sobre la posibilidad de que otros artículos de Temu se asemejaran a la lámpara mostrada por Neta.

“No, no metieron un foco dentro de un croissant y luego lo cubrieron con resina. No puedo”, escribió un internauta. “Tengo que revisar la lámpara de gato que me regaló Temu”, señaló otro.

“¿Se acaba de comer la lámpara de croissant de Temu?”, preguntó un tercero.

¿Un error o una obra de arte?

Ante este extraño caso, muchos se preguntaron cómo era posible que una plataforma de venta ofreciera un producto tan inusual.

Según el medio Daily Mail, algunos usuarios sugirieron que el artículo podría haber sido inspirado en las obras de la artista japonesa Yukiko Morita, quien crea lámparas a partir de pan real recubierto de resina.

La lámpara parece haber sido creada con un croissant verdadero. (Foto: @froginahatgirl)

Sin embargo, el precio de la lámpara de Temu era considerablemente más bajo que las creaciones de Morita, lo que generó dudas sobre la calidad y la autenticidad del producto.

Cabe agregar que lo ocurrido con Neta no es un caso aislado. Otros usuarios de Temu compartieron experiencias similares. Kelly Kaye, por ejemplo, señaló que al comprar una estrella de mar decorativa descubrió que se trataba de un ejemplar real y descompuesto.

Lo que debes tener en cuenta antes de comprar en Temu

