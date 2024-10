La plataforma de moda rápida Shein suele volverse viral en TikTok, aunque no siempre por buenas razones. Muchos usuarios han reportado problemas de calidad en sus productos, pero lo que le ocurrió recientemente a una joven estadounidense parece haber superado todos los límites.

Días atrás, la usuaria Riya (@bandanabixch14) compartió un video en el que mostraba cómo la prenda que acababa de comprar en Shein emitía un extraño pitido similar a una alarma.

“Tengo mucho miedo ahora mismo”, dijo la joven, quien no dudó en tomar un cuchillo para cortar la tela con el fin de descubrir el origen del sonido.

La prenda emitía un extraño sonido. (Foto: @bandanabixch14)

Al abrir cierta parte de la prenda, Riya dio con un pequeño artefacto circular de la marca “Chipolo”, empresa conocida por fabricar dispositivos de rastreo similares a los AirTags de Apple.

De esta manera, la joven confirmó lo inimaginable: alguien había colocado un rastreador en el overol adquirido recientemente.

“Lo que se perdieron fue el ataque de pánico y el informe policial, pero yo he tenido esto durante un tiempo y no tenía idea, hermano. Me siento muy atacada”, escribió la usuaria, cuya publicación superó las 5 millones de reproducciones.

Tras usar un cuchillo, la joven encontró un dispositivo de rastreo. (Foto: @bandanabixch14)

Las teorías sobre el motivo de este incidente son variadas. Algunos internautas aseguraron que el dispositivo podría haber sido colocado por error por un trabajador de la fábrica, mientras que otros sugieren que puede tratarse de un intento de rastrear la prenda después de ser devuelta.

Por otra parte, hay quienes creen que este sería un caso de espionaje industrial, aunque esta teoría parece poco probable.

Lo cierto es que la mayoría de usuarios expresaron su preocupación por lo ocurrido, señalando que Riya debería denunciar el incidente ante las autoridades.