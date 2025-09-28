Cansada de los altos precios de los alquileres, Dani Danielion, una joven de EE. UU., decidió buscar una alternativa radical: convertir un viejo autobús escolar en su nuevo hogar.

Tras varios meses de búsqueda, encontró el vehículo ideal en Facebook Marketplace, un autobús amarillo que transformaría por completo. Lo vació por dentro para comenzar desde cero, proyecto que finalmente le tomó más de tres años.

Dani comenzó diseñando el plano: colocó su cama en la parte trasera y, detrás del asiento del conductor, ubicó la cocina y el baño. En la cocina instaló una placa de inducción, un fregadero, un refrigerador y armarios; en el baño, una ducha y un inodoro oculto.

Compró un autobús escolar en Facebook Marketplace y lo transformó por completo en su nuevo hogar. (Foto: @dani.danielion / TikTok)

Durante tres años realizó ella misma todas las modificaciones. (Foto: @dani.danielion / TikTok)

Su cama doble tiene un aire acogedor, decorada con luces de hadas y un tragaluz que le permite mirar las estrellas por la noche. Para garantizar energía en cualquier lugar, colocó paneles solares en el techo y utilizó espuma aislante para mantener el calor en invierno.

Ella misma realizó todo el trabajo de renovación: carpintería, electricidad, fontanería y decoración. “Este ha sido, por lejos, el trabajo más difícil que he hecho, pero valió totalmente la pena, porque ahora puedo vivir cómodamente, sin pagar renta, donde yo quiera”, aseguró Dani.

Ya sea para el diseño, instalación de cocina o aislamiento, la joven puso manos a la obra. (Foto: @dani.danielion / TikTok)

Hoy viaja libremente y sin pagar renta. (Foto: @dani.danielion / TikTok)

Cuando terminó la remodelación, inició un viaje por carretera con su nueva casa rodante y compartió su experiencia en un video de TikTok que ya suma más de 11,4 millones de vistas.

Los comentarios se llenaron de elogios: “¡De arquitecta, ingeniera, electricista, plomera y decoradora de interiores, lo hiciste todo!”, escribió un usuario. “¡Vaya chica, ¿qué no puedes hacer?!”, comentó otro.

“¡Ahora SÍ que esta es una mujer en STEM si alguna vez vi una!”, celebró alguien más, mientras que otro añadió: “Lo mejor de hacerlo casi todo tú misma es que ahora también puedes repararlo tú misma”.

