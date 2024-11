Lilla (@whatisgoingonlilla) es una azafata estadounidense que se volvió viral en TikTok al compartir una experiencia laboral que generó opiniones divididas. Tras recibir la noticia de su contratación en la prestigiosa aerolínea Emirates, paso de la alegría a la decepción cuando, solo dos días después, le comunicaron que había sido despedida.

En un video que superó las 400 mil reproducciones, la joven contó que, horas antes, recibió un mensaje de felicitación de parte de la compañía tras haber conseguido el puesto.

“Hoy recibí un correo electrónico en donde dicen que ya no podía continuar con el empleo”, reveló. “Aparentemente, no pasé el control médico”, aseguró.

Aunque la estadounidense afirma que desconoce el motivo exacto detrás de su despido, cree que este se debe a su acné, al que describió como “leve”.

La usuaria expresó su frustración por lo ocurrido. (Foto: @whatisgoingonlilla)

“En el formulario médico que llené había alrededor de 40 preguntas, y me hicieron preguntas sobre mi salud y salud mental, y una de estas preguntas incluía si tenía alguna condición de la piel como eczema o acné”, recordó. “Marqué no a todas las preguntas, excepto a una, donde marqué sí y escribí que tengo acné leve ocasionalmente”.

Lilla cree que esta sería la única razón lógica por la que fue rechazada por Emirates. La decisión, como era de esperarse, le generó una gran decepción.

“Fue realmente doloroso”, admitió. “No me importaría no conseguir el trabajo, pero decirle a alguien que conseguí el trabajo y felicitarlo y luego decirle que ya no tiene el trabajo es simplemente... Me siento irrespetada”.

El caso de Lilla generó una gran cantidad de comentarios en las redes sociales, con usuarios expresando opiniones divididas sobre los estándares de belleza de Emirates y la rigurosidad de su proceso de contratación.

Es sabido que la mayoría de aerolíneas tienen estándares muy altos durante sus procesos de contratación. (Foto referencial: Pixabay)

“Emirates es estricto. Cualquiera que se postule sabe que no debe revelar nada. Podrías haberte salido con la tuya, ya que siempre te maquillas por completo en el trabajo”, escribió un usuario.

“Emirates y Qatar Airways son muy estrictos con el cuidado personal y tu condición seguramente empeorará mucho al volar. Nunca tuve problemas con mi piel hasta que comencé a volar. Si tienes un brote importante, te dejarán en tierra”, reveló otro.

“Hace diez años me rechazaron en Emirates y ahora trabajo en Google. Sé que esto es muy duro y decepcionante, pero solo quiero decirte que no conoces los giros que puede dar la vida”, agregó una tercera persona.

Requisitos para volar con Emirates: un proceso riguroso

Según el medio Daily Mail, el proceso de reclutamiento de Emires es “arduo y desafiante”. Los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos estrictos y pasar por múltiples entrevistas.

Los postulantes deben tener al menos un año de experiencia en servicio al cliente, un mínimo de educación secundaria, no tener tatuajes visibles y ser capaces de cumplir con los requisitos de visa de empleo de los Emiratos Árabes Unidos.

En 2023, la compañía contrató a 8.000 tripulantes de cabina y celebró eventos de contratación en 353 ciudades a medida que la aerolínea aumentaba sus servicios después de la pandemia.

En agosto de 2023, el número de tripulantes de cabina de la aerolínea superó el hito de 20.000 y ahora son 21.500, según el sitio web de Emirates.