Una joven estadounidense de 23 años se volvió viral al compartir su experiencia sobre una reciente cirugía que la dejó desconcertada. Después de someterse a varias operaciones para tratar la endometriosis, una enfermedad crónica que afecta al sistema reproductor femenino, Bella se despertó de su última intervención con una sorpresa: le habían extirpado el apéndice sin su consentimiento previo.

“Me operaron de endometriosis, ¿no? Me desperté y me dijeron: ‘Oye, te quitaron el apéndice’”, relata la usuaria, cuyo testimonio acumula más de 500 mil reproducciones. A pesar de que su apéndice estaba completamente sano, los médicos decidieron retirarlo como medida de precaución, argumentando que esto evitaría futuros problemas relacionados con el dolor pélvico.

En un nuevo video, la joven contó que había firmado un consentimiento informado para la extracción de endometriosis y otros procedimientos, pero no para la apendicectomía. “Así que no, no firmé esto”, afirmó.

La estadounidense reveló que, antes del procedimiento, le llegaron a informar de que la endometriosis podría haberse propagado al apéndice, la vejiga, el colon o el útero. Y que si alguno de estos órganos tenía la enfermedad, ella no tenía ningún problema en que los médicos se lo extirparan.

La usuaria compartió detalles de su experiencia en un video subido a TikTok. (Foto: @local.albino)

El problema está en que su apéndice estaba “completamente sano”, algo que Bella pudo confirmar tras una cita de seguimiento con un cirujano.

“El tiempo promedio que tarda el personal de urgencias en evaluar una apendicitis es de cuatro horas con una tomografía computarizada”, agregó la joven. “Por lo tanto, si ingresas en urgencias con un quiste reventado o dolor de endometriosis, no lo harán”.

En conclusión, si ella llegara a sentir dolores pélvicos, se puede descartar que sea una apendicitis. Por otra parte, Bella aún no logra entender por qué le extirparon un órgano que estaba funcionando correctamente.

Su relato ha generado todo tipo de comentarios entre los usuarios. Si bien una apendicectomía es habitual durante el tratamiento de la endometriosis, algunos expresaron su preocupación por el hecho de que la joven no haya sido informada sobre la decisión de antemano.

“¿Pero por qué no te avisaron de antemano que lo iban a quitar?”, preguntó un internauta. “Habría aceptado esto, pero ¿cómo es que ni siquiera me lo vas a decir primero?”, comentó otro.

“¿Gracias? ¿Supongo?”, bromeó un tercero.

Otros usuarios aseguraron que el procedimiento fue el correcto, siendo el único problema la omisión sobre el mismo.

“Sinceramente, creo que eso es muy útil”, dijo una mujer. “¿La cuestión no es pedir el consentimiento médico?”.

“¿No es el apéndice… inútil?”, preguntó otra. “Es como… el único órgano que me gustaría que me extirparan porque… literalmente no hace nada”.

“Los médicos me hicieron lo mismo y lo agradecí”, añadió una tercera persona. “La endometriosis es bastante difícil de tratar y diagnosticar sin tener que preocuparse por el apéndice. De todos modos, el apéndice no tiene ningún propósito”.

¿Es normal que se haga una apendicectomía durante el tratamiento de la endometriosis?

Es importante destacar que, según el portal Pelvic Rehabilitation Medicine, el apéndice es un órgano que a menudo se ve afectado por la endometriosis y puede ser una fuente de dolor crónico. En muchos casos, los médicos recomiendan extirparlo durante la cirugía para prevenir futuras complicaciones.

Sin embargo, en pacientes más jóvenes, y “especialmente en aquellas con endometriosis extensa, el apéndice debe extirparse incluso si tiene un aspecto normal”.

En algunos casos, la extirpación del apéndice puede ser una medida necesaria para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de la paciente. (Foto referencial: Freepik)

Una de las ventajas de realizar una apendicectomía a pacientes con endometriosis es que el proceso de recuperación se vuelve menos complicado, reduciendo el riesgo de problemas futuros.

No obstante, es fundamental que los médicos mantengan una comunicación honesta con sus pacientes, explicando claramente los riesgos y beneficios de cada procedimiento antes de proceder con la cirugía.