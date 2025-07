Diariamente, circulan videos de los arrestos que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan a distintos inmigrantes que no cuentan con la documentación legal. En un reciente caso, se registró un hecho conmovedor: una madre de Peekskill, Nueva York, abrazó a su hijo para que no sea detenida. Pese a su intento, no pudo lograrlo.

Ella, que estaba junto a su hijo en ese momento, entró en pánico al creer que sería separada de su niño. En un video compartido por Univision Nueva York, se observa a la madre abrazando al infante, mientras este también suplicaba a los oficiales que no sean arrestados.

“Yo entre mí dije: ‘me lo van a quitar (a mi hijo)’. No quería que me lo quiten. Él lloró, yo también. Yo dije: ‘no me van a llevar, no me separen de mi hijo’”, fue el testimonio de la mujer ante el medio de comunicación citado.

El momento que los agentes de ICE escoltan a la madre esposada y a su hijo hacia un auto para llevarlos a su domicilio. (Crédito: Univision Noticias | YouTube)

Buscaban a su pareja

Quiero resaltarte que esta madre no era el objetivo de las autoridades migratorias. En realidad, estaban buscando a su pareja, pero como no dieron con su ubicación, la interceptaron a fin de que ella lo revelará.

La mujer relató que las autoridades migratorias le prometieron que tanto ella como su hijo serían libres si cooperaba en la localización de su pareja. Fue así como la escoltaron a su propia casa, esposada y acompañada por el menor de edad.

Si bien pudo conseguir su libertad bajo la condición de un grillete electrónico en el tobillo izquierdo, esto no hubiera sido posible sin la asesoría de líderes comunitarios, quienes le indicaron qué derechos posee ante las intervenciones que realizan ICE.

Tras este suceso, la protagonista de esta historia deberá asistir a la corte este 29 de julio para obtener una mayor información sobre su estatus migratorio.

Si bien fue liberadas, las autoridades le colocaron un grillete electrónico en su tobillo izquierdo. (Crédito: Univision Noticias | YouTube)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉Haz clic aquíy sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!