Sennett Devermont, más conocido en redes sociales como @mrcheckpoint_, se ha convertido en una figura muy importante para las comunidades migrantes del sur de California. A través de sus redes sociales, en donde acumula miles de seguidores, alerta en tiempo real sobre redadas y operativos del ICE, ayudando a miles de personas a estar informadas y evitar situaciones de riesgo.

Las alertas que publica incluyen detalles como la ubicación exacta, el horario y hasta videos en vivo de los operativos. Para reunir esta información, se apoya en reportes de ciudadanos y en el trabajo de vigilancia que él y sus colaboradores realizan directamente en las calles.

Según el medio KTLA, estas acciones han permitido que muchas familias puedan actuar con rapidez o incluso encontrar a personas desaparecidas.

Devermont, conocido en redes sociales como @mrcheckpoint_, informa en tiempo real sobre redadas y operativos del ICE. (Foto: @mrcheckpoint_ / Instagram)

“Me parte el corazón ver cómo arrestan a personas que solo quieren trabajar y cuidar a sus hijos”, expresó Devermont en una entrevista anterior, citada por La Nación.

Su trabajo viene teniendo un gran impacto en muchas familias. “Compartí el vídeo y alguien dice: ‘¡Ese es mi sobrino! No sabíamos dónde estaba. Ni siquiera nos dimos cuenta de que esto había ocurrido si no fuera por este vídeo’”, contó.

Aunque suele recibir críticas de sectores conservadores, Devermont insiste en que su labor no va en contra de la ley. Por el contrario, asegura que su objetivo es proteger los derechos humanos básicos y construir una comunidad más informada y segura.

El influencer ha ayudado en la ubicación de personas arrestadas o detenidas por autoridades migratorias. (Foto: @mrcheckpoint_ / Instagram)

Según KTLA, el influencer considera fundamental ofrecer herramientas que permitan a las personas saber lo que ocurre a su alrededor.

Además de su trabajo en redes sociales, Devermont fundó Always for the People, una organización que apoya causas de justicia social como la lucha contra el abuso policial, la discriminación y el apoyo a personas sin hogar. A través de esta fundación, ofrece asesoría legal, realiza donaciones comunitarias y acompaña a víctimas de violaciones a sus derechos.

Para él, todo lo que hace tiene un mismo propósito. “Todo lo que hago es por la gente, por los que no tienen voz”, afirmó.

El ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) es la entidad encargada de hacer cumplir las leyes migratorias en Estados Unidos, incluyendo la detención y deportación de personas en situación irregular. (Foto: ICE)

Qué hacer si me detiene ICE

Según recursos de “Conozca sus Derechos” proporcionados por la ciudad de Nueva York y organizaciones de apoyo a inmigrantes, si agentes de ICE se presentan en tu puerta o te detienen, es clave mantener la calma y conocer tus derechos. No abras la puerta a menos que te presenten una orden judicial (warrant) firmada por un juez federal que tenga tu nombre y dirección. Pídeles que deslicen la orden por debajo de la puerta para verificar su validez. Si no tienen una orden o no es válida, no tienes obligación de abrirles y puedes pedirles que se vayan.

Si los agentes de ICE te abordan en la calle, en tu hogar (si entraron sin tu consentimiento) o en cualquier lugar, tienes el derecho a guardar silencio y a no responder preguntas sobre tu estatus migratorio, tu lugar de nacimiento, o cualquier otra información personal. Debes indicar claramente: “Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio y quiero hablar con un abogado”. No mientas ni proporciones documentos falsos, pero tampoco consientas registros de tus pertenencias o de tu persona sin una orden judicial.

En caso de que seas detenido o arrestado por ICE, es fundamental que continúes guardando silencio y que solicites inmediatamente hablar con un abogado. No firmes ningún documento sin antes haberlo leído y entendido completamente, preferiblemente con la asistencia de un abogado. Tienes derecho a hacer una llamada telefónica para contactar a un abogado y a tu familia, y a recibir visitas de ellos y de tu consulado mientras estés detenido.

