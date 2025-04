Desde muy pequeño, Jackson Oswalt sintió la necesidad de hacer algo fuera de lo común. Quería superarse y demostrar que su edad no era un límite para lograr grandes cosas. Y vaya si lo consiguió. Con solo 12 años, este niño de Memphis, Estados Unidos, construyó en su casa un reactor de fusión nuclear funcional. Un logro tan impresionante que incluso llamó la atención del FBI.

Todo empezó cuando Jackson estaba en sexto grado. Fue entonces cuando sintió un fuerte deseo de probar su capacidad. “En sexto grado, me obsesioné con demostrar mi valía. Quería demostrar que, aunque era joven, podía hacer cosas serias”, escribió en su cuenta de X.

Su inspiración llegó después de ver una charla TED de Taylor Wilson, un joven que, siendo adolescente, había construido un reactor similar.

Su logro le valió un récord Guinness como la persona más joven del mundo en lograr la fusión nuclear. (Foto: @JacksonOswalt)

“Por aquella época vi una charla TED de un chico llamado Taylor Wilson, quien construyó un reactor de fusión nuclear siendo adolescente. Ver esto me abrió la mente a la posibilidad de que alguien tan joven pudiera hacer algo tan loco. Así que, a los 11 años, decidí hacer lo mismo”, relató.

Su primer intento fue construir un “fusor de demostración”, un dispositivo que crea plasma, pero que no logra una fusión real. Para esto, Jackson usó una cámara de vacío, una bomba de vacío y un transformador de letrero de neón modificado con un convertidor casero; sin embargo, pronto se dio cuenta de que aún estaba lejos de su meta. “Si mantenía esta configuración funcionando durante más de unos minutos, la ‘rejilla’ del centro se fundiría y se destruiría. Claramente, había trabajo por hacer”, señaló.

A partir de ahí comenzó a mejorar todo el sistema. Compró una bomba turbomolecular en eBay, valorada en 15.000 dólares, pero que consiguió por unos cientos. También adquirió legalmente deuterio, el combustible necesario para la fusión, y reconstruyó la rejilla con tantalio. “Casi todas las piezas las conseguí en eBay. Las instalaciones militares y de investigación liquidadas vendían toneladas de equipo valioso a bajo precio, a veces en perfecto estado”, explicó.

Con artículos conseguidos por Internet, pudo reunir todos los materiales necesarios para construir el reactor. (Foto: @JacksonOswalt)

Después de un año de trabajo constante, Jackson tenía listo su reactor. Finalmente, pudo intentar una verdadera fusión de deuterio-deuterio. “Después de un puñado de pruebas estresantes pocos días antes de mi cumpleaños número 13, ¡logré la fusión con éxito y detecté estos neutrones como prueba!”, contó.

Su hazaña le otorgó un récord Guinness como la persona más joven del mundo en lograr la fusión nuclear. La noticia se difundió rápidamente y Jackson se volvió famoso; no obstante, no toda la atención fue positiva. “Un sábado me despertaron dos agentes del FBI, que hicieron un rápido repaso de mi casa con un contador Geiger para asegurarse de que todo estuviera bien. Por suerte, seguí siendo libre”, recordó.

Como era de esperar, su hazaña no pasó desapercibida y llamó la atención del FBI. (Foto: @JacksonOswalt)

Aunque no enfrentó problemas legales, la visita del FBI dejó claro que su proyecto, aunque con fines educativos, no era cosa de juego. El riesgo era real y su experimento fue tomado muy en serio por las autoridades.

Hoy, años después, su historia sigue motivando a miles de jóvenes interesados en la ciencia.

Qué es la fusión nuclear y por qué es tan difícil de conseguir

La fusión nuclear es un proceso en el que dos núcleos atómicos ligeros se combinan para formar un núcleo más pesado, liberando una enorme cantidad de energía en el proceso. Este es el mismo proceso que alimenta al Sol y a las estrellas. Para que la fusión ocurra en la Tierra, se necesitan condiciones extremas de temperatura (millones de grados Celsius) y presión para vencer la repulsión electrostática natural entre los núcleos y permitir que se unan.

Según la International Atomic Energy Agency (IAEA), lograr la fusión nuclear de forma práctica y sostenible es extremadamente difícil debido a varios desafíos científicos y de ingeniería. Uno de los principales obstáculos es confinar y controlar el plasma, gas ionizado a temperaturas altísimas, durante el tiempo suficiente para que ocurran suficientes reacciones de fusión y se genere más energía de la que se necesita para mantener el proceso.

Además, se requiere el desarrollo de materiales capaces de resistir las extremas condiciones dentro de un reactor de fusión, incluyendo el intenso calor y el flujo de neutrones de alta energía. Otro desafío es la extracción y gestión eficiente del calor generado para producir electricidad de manera continua y segura. A pesar de los importantes avances, superar estos complejos retos y demostrar la viabilidad económica de la fusión nuclear a gran escala sigue siendo un objetivo a largo plazo.