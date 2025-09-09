Han pasado casi dos meses desde que Kristin Cabot, ejecutiva de Recursos Humanos en la compañía tecnológica Astronomer, se hiciera viral tras ser captada junto a su jefe en la ‘kiss cam’ durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Boston. La escena generó un escándalo que no tardó en propagarse por redes sociales y medios de todo el mundo.

Ahora, su aún esposo, Andrew Cabot, se ha referido al tema por primera vez. El empresario, de 61 años, habló a través de un portavoz para aclarar en qué situación se encontraba su matrimonio cuando ocurrió el bochornoso momento.

“Nos separamos en privado y de manera amistosa varias semanas antes del concierto de Coldplay”, dijo Andrew a la revista People. Aunque la pareja presentó oficialmente los papeles de divorcio casi un mes después del incidente, “la decisión de divorciarse ya estaba en marcha antes de esa noche”, recalcó el representante.

El empresario aclaró que ambos estaban separados de manera amistosa semanas antes del evento y que el divorcio ya estaba en proceso. (Foto: Maud Cabot / Facebook)

“Ahora que la solicitud de divorcio es pública, Andrew espera que esto ponga fin a la especulación y le brinde a su familia la privacidad que siempre han valorado”, continuó el comunicado. “No se hará ningún comentario adicional”, concluyó.

Kristin, de 52 años, presentó la demanda de divorcio el 13 de agosto, casi un mes después del famoso concierto, que se llevó a cabo el 16 de julio en el Gillette Stadium de Boston. Andrew, mientras tanto, estaba en Japón por un viaje de negocios cuando ocurrió el escándalo y no supo lo que había pasado hasta regresar a casa.

Según informes, la pareja había comprado una casa en New England por $2,2 millones apenas cinco meses antes.

Kristin Cabot presentó la demanda de divorcio el 13 de agosto, casi un mes después de que ocurriera el incidente, el cual también provocó la renuncia de ella y de su jefe, Andy Byron. (Foto: LinkedIn)

Para Andrew, este será su tercer divorcio. Su exesposa Julia Cabot declaró al Daily Mail que Andrew ya le había dicho que estaba separado de Kristin antes de que las imágenes del escándalo dieran la vuelta al mundo.

“Le envié un mensaje a Andrew justo después de que pasó y él me dijo: ‘Su vida no tiene nada que ver conmigo’, y que se estaban separando”, afirmó.

Julia añadió que recibió muchos mensajes con la palabra “karma” tras el escándalo. “Es como: lo que das, recibes”, dijo, asegurando que no cree que Andrew esté afectado. “No creo que sus sentimientos estén heridos. Probablemente esté avergonzado, si acaso”.

El escándalo desató especulaciones y comentarios, pero Andrew pidió privacidad y aseguró que no dará más declaraciones. (Foto: @instaagraace / TikTok)

Por su parte, Kristin había estado casada previamente con Kenneth Thornby, con quien tiene un hijo.

Como se recuerda, el polémico momento en la ‘kiss cam’ ocurrió durante la canción The Jumbotron Song, que da paso al tema “Fix You”.

La reacción incómoda de la pareja en pantalla dejó confundido incluso a Chris Martin, líder de Coldplay, quien bromeó diciendo: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”.

Poco después, se supo que Andy Byron, el entonces jefe de Kristin, también estaba casado. Finalmente, ambos renunciaron a sus cargos en Astronomer tras hacerse pública su relación.

