Los vecinos de Andy Byron, exCEO de Astronomer, y su esposa Megan Kerrigan Byron, no tardaron en reaccionar al escándalo viral que dio la vuelta al mundo. Según dijeron, consideran que la presunta infidelidad de Andy fue “repulsiva”, pero al mismo tiempo creen que la familia merece “privacidad” mientras enfrenta esta complicada situación.

Las declaraciones llegaron poco más de una semana después de que Andy fuera captado en video en actitud cariñosa con su compañera de trabajo durante un concierto de Coldplay.

“Todos han visto el video de la ‘kiss cam’”, aseguró un vecino del exclusivo vecindario en Kennebunk, Maine en declaraciones brindadas al Daily Mail. “La familia no quiere hablar del tema”, agregó, visiblemente molesto, antes de pedir al medio que se retirara del lugar.

Se dio a conocer que la esposa del exCEO se refugió en su casa de Maine mientras familiares la acompañan. (Foto: Astronomer)

Según el diario citado, Megan abandonó la casa de la pareja en Northborough, Massachusetts, valorada en 1,4 millones de dólares, y se refugió en su mansión de Maine, valorada en 2,4 millones. Allí estuvo manteniendo conversaciones privadas con su familia sobre el futuro de su matrimonio. Durante el fin de semana, varios familiares fueron vistos entrando y saliendo de la propiedad.

No está claro si Andy, de 50 años, intentó conversar con Megan desde que ocurrió el incidente.

Todo comenzó la noche del concierto en Boston, cuando Andy y Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de Astronomer, fueron captados por la cámara del estadio mientras se mostraban afecto.

El momento fue captado por la “kiss cam” y se volvió viral en TikTok. (Foto: @instaagraace / TikTok)

“¡Vaya, miren a estos dos!”, comentó el cantante Chris Martin desde el escenario, pero en cuanto se dieron cuenta de que estaban en la pantalla gigante, Andy reaccionó con un “demonios, soy yo”, y se agachó para esconderse, mientras que Cabot dijo “esto es incómodo” y cubrió el rostro.

“O están teniendo una aventura o son muy tímidos”, bromeó Martin, provocando risas en el público.

Tras la difusión de la escena captada durante un concierto de Coldplay, la empresa inició una investigación interna. Tanto Byron como la ejecutiva involucrada fueron puestos en licencia. Días después, él terminó renunciando a su cargo. (Foto: Michael Tran / AFP)

El video se volvió viral en TikTok, y poco después Megan eliminó el apellido “Byron” de su perfil en Facebook, para luego borrar la cuenta por completo.

La Junta Directiva de Astronomer inició una investigación, y tanto Andy como Cabot, quien también está casada, fueron puestos en licencia. Finalmente, Andy presentó su renuncia durante el fin de semana, mientras que la situación de la directora de Recursos Humanos aún es incierta.

La razón por la que Kristin Cabot sigue en Astronomer, a diferencia de Andy Byron

Kristin Cabot, jefa de Recursos Humanos de Astronomer, sigue en licencia tras el escándalo con el exCEO Andy Byron durante un concierto de Coldplay, mientras que él ya renunció. Expertos legales explicaron que despedirla no es tan simple, ya que podrían existir contratos, investigaciones internas y acuerdos pendientes. “En una gran empresa del mundo real, no puedes simplemente despedir a alguien porque los titulares son horribles”, dijo la abogada Nicole Brenecki.

La empresa confirmó que está realizando una investigación, sin informar oficialmente sobre el futuro laboral de Cabot. Algunos abogados creen que Astronomer y Cabot estarían negociando una salida pactada.

William Cafaro, abogado laboral, señaló que “es difícil concebir” que Cabot continúe en su cargo tras el escándalo. Aunque lo ocurrido podría parecer motivo suficiente para un despido, Cafaro considera probable que se esté buscando una salida negociada. Otro abogado, Douglas Wigdor, indicó que podrían existir detalles desconocidos que influyan en la decisión final.

Además, los expertos coinciden en que una demanda por acoso sexual no tendría base sólida, ya que la relación entre Cabot y Byron habría sido consensuada. “Estar avergonzada en la pantalla gigante no es lo mismo que ser acosada en el trabajo”, afirmó Brenecki. Wigdor añadió que, basándose en lo que se ha visto, sería difícil demostrar que la relación fue no deseada.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí