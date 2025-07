El alto costo de la atención médica en Estados Unidos volvió a generar debate en TikTok gracias al testimonio de una mujer latina. En uno de sus videos, la usuaria, llamada Giovis, compartió cuánto le cobraron a su esposo por acudir a emergencias: más de 21 mil dólares por un diagnóstico de gastritis severa.

“Hay uno de US$7417. Supuestamente, lo que le dijeron es que él tenía una gastritis, entonces le hicieron exámenes y resultó que tenía una gastritis muy fuerte. Le dieron medicamentos y el total fue de US$21.168”, explicó.

Según relató, su seguro médico cubrió gran parte del monto (unos US$21.168), pero la familia aún tuvo que pagar US$459. “Yo lo estuve chequeando y la verdad es que es una exageración lo que cobran por todos los estudios que le hicieron”, comentó la mujer.

Aunque el seguro cubrió gran parte de la cuenta, la familia aún tuvo que pagar varios cargos que no fueron aceptados. (Foto: @giovis_86)

También contó que aunque su seguro “financia casi todo”, siempre tiene que pagar copagos adicionales. “No sé si no estoy entendiendo bien o si el seguro no está cubriendo lo suficiente, pero supuestamente cada visita que hago a mi ginecóloga pago un copago, cada vez que voy al pediatra con mis niñas pago otro copago y abono los exámenes que les hacen extras, como análisis”, dijo.

Recordó, por ejemplo, que una vez tuvo que pagar US$45 por llevar a su hija al médico.

Otro problema que enfrenta es la falta de claridad en las explicaciones del seguro. Mostró una de las cartas que recibió, donde se detallaba que el seguro había cubierto solo US$8.62, pero que había US$1407 “denegados”.

La usuaria también compartió otras facturas médicas de su familia y expresó su confusión sobre cómo funciona el sistema de seguros en EE.UU. (Foto referencial: Freepik)

“Arriba dice que esto no es un recibo, que es una explicación de tus beneficios de miembro, entonces no sé si tengo que esperar otra carta en donde me estén cobrando o si esto me dice que tengo que pagar los US$1407”, comentó.

Además, dijo tener al menos 10 cartas similares. “Tengo otra de US$326 que dice que el seguro solo cubrió US$142 y que yo pagué US$141, que fue una visita a un especialista. Tengo otro que dice que se cubrió todo y que fue denegado US$0. Otra es de mi esposo, que le fueron rechazados US$459 y le están cobrando lo que no le cubrió el seguro en emergencias. Así hay muchos. También hay de mi hija, con montos de entre US$200 y US$500”, relató.

Su testimonio generó cientos de reacciones de personas que criticaron los precios del sistema de salud estadounidense. (Foto referencial: Freepik)

Varios usuarios le respondieron con sus propias experiencias. Una persona le explicó: “Yo trabajo con seguro médico y depende de cuánto es tu máximo del bolsillo. Hasta que no alcances eso no te cubre al 100%”, a lo que ella respondió que su tope es de US$6000.

Otros comentaron sus casos: “US$275 mil por quitarme la vesícula”, contó uno. Otro agregó: “Mi bebé estuvo internada 15 días y el total fue de casi US$500 mil”.

¿Por qué es tan cara la atención médica en EE. UU.?

La atención médica en Estados Unidos es costosa por varios factores, entre ellos el alto costo de los servicios hospitalarios, los medicamentos recetados y los honorarios médicos. A diferencia de otros países, en EE.UU. no existe un sistema de salud público, por lo que la mayoría depende de seguros privados, cuyos planes y coberturas varían mucho y suelen implicar copagos, deducibles y gastos no cubiertos.

Además, los hospitales y laboratorios suelen fijar sus propios precios sin que estén regulados por el gobierno. Esto causa grandes diferencias de tarifas entre instituciones por los mismos procedimientos. A eso se suma la complejidad administrativa del sistema, que requiere personal adicional para gestionar facturas, autorizaciones y reclamos.

