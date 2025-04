Una estilista estadounidense ha causado revuelo en TikTok al pedirle a la gente que se lave el pelo correctamente. Según Hannah Jean, muchos de sus clientes llegan al salón con el cuero cabelludo lleno de grasa acumulada, aunque aseguran que se lavan el pelo con frecuencia.

La creadora de contenido, que trabaja como peluquera, explicó en un video que esta situación es más común de lo que parece.

“Les voy a contar un pequeño secreto”, dijo en el clip que, en algunos días, superó el millón y medio de reproducciones. “Sinceramente, creo que los problemas capilares de la mayoría de la gente desaparecerían si se lavaran bien el pelo”.

Hannah asegura que “nueve de cada diez personas que se sientan en mi peluquería no saben lavarse bien el pelo”, y esto, según ella, no se debe a que no lo hagan lo suficiente, sino a que no lo hacen correctamente. Explicó que muchas personas tienen el pelo graso porque no eliminan bien la grasa al lavarlo, y esta se acumula con el tiempo.

Para hacerlo bien, recomienda empezar empapando completamente el cabello antes de aplicar el champú. Luego, se debe usar una cantidad del tamaño de una moneda grande y distribuirla por todas partes.

“Si esa cantidad de champú no hace espuma es porque el pelo está sucio”, dice Hannah, comparando el proceso con lavar una sartén muy grasienta: “Tienes que llegar hasta el fondo”.

Según la estilista, la mayoría solo se enfoca en la parte superior del cuero cabelludo, dejando sin limpiar los lados y la parte trasera. “No debería faltar ningún punto”, insiste. También es importante enjuagar bien y repetir el lavado hasta que el champú haga espuma fácilmente. “El pelo no está limpio hasta que el champú hace espuma con facilidad”, afirma.

Hannah aclara que no hace falta usar más champú, sino más agua para ayudar a generar espuma. Después, recomienda aplicar el acondicionador hacia abajo, dejarlo actuar mientras se enjabona el cuerpo y finalmente enjuagar durante al menos un minuto. No debe quedar producto, ya que eso también contribuye a la acumulación de grasa.

Muchas personas en los comentarios del video confesaron que no sabían que se estaban lavando mal el pelo. Algunas pensaban que aclarar todo el acondicionador era un error, y otras comentaron haber visto a personas por la calle con el cuero cabelludo visiblemente graso. Una usuaria incluso escribió: “Por eso no entiendo cómo la gente puede ducharse en cinco minutos”.

Lo que debes considerar al lavarte el pelo

Para un lavado de pelo correcto, necesitas un champú específico para tu tipo de cabello (graso, seco, mixto, teñido, etc.) que elimine la suciedad y el exceso de sebo sin resecar demasiado. Luego, aplica un acondicionador de medios a puntas para desenredar, suavizar la cutícula y aportar hidratación.

Opcionalmente, incorpora un tratamiento semanal o quincenal, como una mascarilla nutritiva, un exfoliante para el cuero cabelludo o un sérum, según las necesidades particulares de tu pelo.