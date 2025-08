Mansi Singhal, una ingeniera de software de 24 años que trabaja en las oficinas de Microsoft en Hyderabad, India, se volvió viral tras publicar un reel en Instagram mostrando cómo es un día típico en su trabajo. En el video, se le ve disfrutando de un desayuno de 45 minutos, saliendo por postres y tomando pausas para jugar, lo que generó sorpresa entre los usuarios.

Como era de esperarse, muchos comenzaron a cuestionar su rutina y se preguntaron en qué momento empieza a trabajar. Según los horarios que la misma Singhal muestra, algunos creen que pasa más tiempo en pausas que frente a la computadora.

“La interpretación más generosa es 6h15m de trabajo y 3h10m de descansos”, escribió una persona. Otros usuarios fueron más duros y estimaron que en realidad solo trabaja entre tres y cuatro horas al día.

Muchos usuarios en redes sociales cuestionaron cuánto trabaja realmente. (Foto: @mansii.singhal / Instagram)

Mientras algunos la criticaron, otros señalaron que el ambiente al que pertenece funciona así. (Foto: @mansii.singhal / Instagram)

El video provocó comparaciones con otras oficinas de la industria tecnológica, famosas por ofrecer almuerzos gratuitos, bebidas ilimitadas y hasta hamacas para descansar; sin embargo, para muchos, la jornada de Singhal lleva ese concepto al extremo.

Un internauta comentó: “esta mujer comenzó a almorzar a la 1:00 y no volvió a trabajar hasta las 2:15. A menos que esté comiéndose un jamón entero sola, eso es una locura”. “El apodo de ‘guardería para adultos’ está más que ganado. Me sorprende que no haya una siesta programada”, agregó.

Ese mismo usuario continuó: “Yo terminaría quemado ahí. Fingir que se trabaja es más estresante que trabajar de verdad”, haciendo referencia a la tendencia del “ghostworking” que algunos empleados jóvenes adoptan por agotamiento: aparentar productividad sin estar realmente ocupados.

A pesar de la polémica, Singhal celebró recientemente sus dos años en la empresa. (Foto: @mansii.singhal / Instagram)

A pesar de las críticas, Singhal aún trabaja en Microsoft, incluso después de que la empresa despidiera a 9,000 empleados recientemente. En su cuenta de Instagram, celebró hace poco sus dos años en la compañía.

En defensa de la joven, un ex trabajador de Microsoft escribió: “Este es el horario de una trabajadora dedicada. Los flojos llegan a las 11 y se van a las 4”.

Tras la viralización de su video, Singhal aclaró que suele mostrar solo el “lado bueno” de ser desarrolladora, y que su día a día puede ser mucho más caótico de lo que parece.

Despidos masivos en Microsoft

Recientemente, Microsoft anunció el recorte de más de 9,000 puestos equivalentes al 4% de su planilla global, tras una primera ola de despidos de 6,000 empleados en mayo.

La empresa explicó que estas reducciones no se deben a problemas financieros, sino a una reestructuración interna. El objetivo es adelgazar las estructuras de gestión, agilizar operaciones y redirigir recursos hacia el desarrollo de la IA.

Los despidos afectaron especialmente a divisiones como ventas, ingneniería, Xbox, LinkedIn y soporte empresarial.

