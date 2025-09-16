La emoción por ver a Bad Bunny en vivo llevó a muchos fanáticos a buscar entradas hasta el último momento. La demanda fue tan alta que los boletos para su serie de conciertos en Puerto Rico se agotaron desde enero, lo que dejó a miles sin la oportunidad de comprarlos por las vías oficiales. Ante esta situación, varios seguidores recurrieron a las redes sociales, donde las estafas han ido en aumento.

Fabiola Vásquez fue una de esas personas. Ella deseaba cumplir el sueño de presenciar un show del artista, pero no encontró entradas disponibles. Decidió entonces buscar en Facebook, esperando que alguien vendiera sus boletos a un precio razonable.

“Entré a Facebook y encontré una persona que estaba vendiendo taquillas y, casualmente, no las estaba revendiendo a un precio excesivo”, dijo Vásquez en conversación con Telemundo.

Al buscar en redes sociales, la joven encontró a alguien que ofrecía boletos a un precio atractivo y le envió un adelanto de dinero. (Foto: Chris Pizzello / AP)

El supuesto vendedor ofrecía cada boleto por 150 dólares. Ilusionada, Fabiola envió un adelanto de 200 dólares a través de una aplicación de pago.

“Llamé a mi novio y le digo: ‘¡Mira!, creo que conseguí taquillas para Bad Bunny para los dos, y no están tan caras’. ¡Creo que vamos a poder ir! Estábamos emocionados”, recordó la joven.

Sin embargo, la alegría se convirtió en desilusión. Los boletos nunca llegaron y el vendedor dejó de responder.

Lamentablemente, la fanática nunca recibió las entradas y el supuesto vendedor desapareció. (Foto: AFP)

“Estoy decepcionada y triste porque realmente deposité mi confianza, y es como si las personas abusaran de esa confianza también. Y mi dinero, obviamente, desapareció”, lamentó.

Las autoridades locales advirtieron sobre múltiples reportes de estafas similares. Incluso se dieron a conocer casos de personas que viajaron hasta Puerto Rico para el concierto y no pudieron entrar porque sus boletos eran falsos.

La policía alerta sobre fraudes similares y aconseja comprar solo en plataformas oficiales para evitar pérdidas. (Foto: @badbunnypr / Instagram)

Para evitar caer en fraudes, se recomienda comprar únicamente en sitios oficiales o plataformas de reventa reconocidas. También se aconseja usar tarjetas de crédito en lugar de pagos en efectivo o transferencias directas y desconfiar de boletos impresos en casa, que podrían ser falsificados.

De esta manera, si surge un problema, al menos es posible presentar un reclamo y tener la opción de recuperar el dinero.

Cómo evitar estafas al comprar entradas de forma online

Para evitar estafas al comprar entradas, lo más seguro es adquirirlas solo en sitios oficiales o plataformas de reventa certificadas. Desconfía de ofertas en redes sociales, especialmente cuando el precio es demasiado bueno para ser verdad y nunca cierres tratos por mensajes directos o grupos de compraventa informales.

Usa métodos de pago con protección, como tarjetas de crédito o plataformas que permitan reclamos. Evita transferencias bancarias, efectivo o pagos sin respaldo, ya que no se pueden recuperar si surge un problema.

Si compras a un tercero, verifica la autenticidad del boleto y, de ser necesario, realiza la transacción en un lugar público y seguro.

