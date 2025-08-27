Empezar una nueva vida en Estados Unidos puede ser díficil, sobre todo cuando se trata de conseguir el primer empleo; sin embargo, para Alf Castellanos, un joven hondureño que migró a este país, la clave está en perder el miedo y atreverse a trabajar por cuenta propia, incluso sin experiencia previa en el área.

A través de TikTok, Alf compartió sus consejos para otros migrantes latinos que buscan oportunidades laborales. Según explicó, no es necesario ser un experto, sino saber cómo crear conexiones y aprovechar lo que uno sabe hacer.

“Empecé a conseguir contactos de las personas que tenían el camión, que llevaban y trabajaban el cemento... Obviamente por conseguirles los trabajos me daban una comisión”, contó el joven.

El joven señaló que no se necesita ser experto, sino aprender el oficio, hacer contactos y promocionarse en redes sociales. (Foto: @alfcastellanoss_ / TikTok)

Su primer consejo es aprender bien el oficio que se va a desempeñar. En su caso, empezó en la construcción y decidió especializarse en el trabajo con concreto hasta perfeccionar su técnica. Además, recomendó usar las redes sociales para promocionar el servicio y atraer a los primeros clientes.

Para aumentar su visibilidad, imprimió tarjetas con sus datos y rotuló su camioneta con información sobre su negocio. Después, repartió la información en barrios cercanos. “Es importante hacer publicidad y crear contactos en el área en el que te desempeñas”, afirmó.

Además, aconsejó aprender a cobrar por los trabajos y arriesgarse a dar el paso hacia la independencia laboral. Según Alf, la construcción es uno de los sectores mejor pagados para migrantes.

Con dedicación, llegó a ganar hasta 1.800 dólares semanales en construcción, pese a no tener experiencia previa. (Foto referencial: jcomp / Freepik)

Pese a no tener experiencia, llegó a ganar hasta 1.800 dólares por semana trabajando como asistente en tareas como descargar y aplicar cemento.

Eso sí, no todo es fácil: se trata de uno de los oficios más exigentes físicamente.

“Muchas veces debía despertarme en la madrugada, soportar las altas temperaturas y trabajar bajo el sol. Generalmente era de lunes a sábado, pero si el trabajo lo requería, también los domingos, y a veces hasta la medianoche”, relató.

El migrante advirtió que es un trabajo físicamente exigente, con jornadas largas y condiciones difíciles. (Foto referencial: StockSnap / Pixabay)

¿Cuánto se gana en el sector de la construcción en Estados Unidos?

Según Indeed, los salarios en el sector de la construcción en Estados Unidos pueden variar considerablemente dependiendo de diversos factores como la ubicación geográfica, la experiencia, las habilidades específicas y el tipo de trabajo.

Salarios promedio:

A nivel nacional: El salario promedio para un trabajador de la construcción en Estados Unidos suele oscilar entre $35,000 y $55,000 al año.

Por región: Los salarios pueden variar significativamente entre diferentes estados y ciudades. Por ejemplo, las zonas con mayor demanda de mano de obra en la construcción, como California o Texas, suelen ofrecer salarios más altos.

Factores como la experiencia, las habilidades, el tipo de trabajo y el costo de vida también influyen en el salario.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!