Julie Brothers está acostumbrada a enfrentar todo tipo de desafíos al vivir en una ciudad como Nueva York, pero el año pasado vivió una experiencia totalmente diferente. A los 37 años, sufrió la rotura de un aneurisma cerebral, lo que puso su vida en peligro por más de 36 horas debido a un diagnóstico médico erróneo.

“Conoces tu cuerpo mejor que nadie”, dijo Julie en conversación con el New York Post. “Puede que no sepas exactamente qué está pasando, pero si sientes que algo no está bien, probablemente tengas razón”.

Hasta ese momento, no había tenido problemas de salud y su trabajo en producción televisiva era lo más estresante de su rutina; sin embargo, todo cambió la noche del 23 de abril de 2024.

Mientras trabajaba desde casa, agachada frente a su computadora y comiendo, sintió un dolor punzante en la parte trasera de la cabeza.

“Nunca me han disparado en la cabeza, pero si tuviera que compararlo con algo, fue así de repentino”, explicó. “Fue como si algo se hubiera roto dentro de mí”.

De forma repentina, sintió como si le hubieran "disparado" en la cabeza. (Foto: Julie Brothers / Facebook)

Los síntomas no se detuvieron ahí. Sufrió náuseas, visión borrosa, vértigo y una rigidez en el cuello que apenas le dejaba moverse. Aunque intentó dormir, al día siguiente le fue peor.

“Estaba vomitando y tan deshidratada que no podía ni retener un sorbo de agua”, contó. Aun así, no pensó que era una emergencia. Aunque se dirigió a una clínica cercana, los médicos asumieron que era una migraña y la enviaron a casa sin hacerle ninguna prueba.

Es importante señalar que Julie no fue la única en pasar por algo así. Según Christine Buckley, directora ejecutiva de la Brain Aneurysm Foundation, “el 25% de los diagnósticos erróneos ocurren por no realizar una tomografía”.

Después de otro día de dolor constante y dudas sobre si estaba exagerando, Julie decidió ir al hospital Mount Sinai Morningside. Esta vez, el equipo médico actuó rápido: le dieron líquidos, medicamentos y la llevaron a una tomografía que reveló el verdadero problema.

El aneurisma, del tamaño de una canica, estaba sangrando en el espacio alrededor de su cerebro. El doctor Christopher Kellner, neurocirujano de Mount Sinai, explicó que esta condición puede causar inflamación, convulsiones y un segundo derrame si no se trata.

Tras someterse a una tomografía, los médicos encontraron un aneurisma del tamaño de una canica. (Foto: Julie Brothers / Facebook)

Julie fue llevada a cirugía de inmediato, donde el equipo médico logró sellar el aneurisma con una técnica mínimamente invasiva a través de un catéter.

La recuperación fue intensa. A los dos días, ya se estaba levantando con ayuda de fisioterapia. Aunque caminaba con dificultad, recibió el apoyo de las enfermeras y empezó a mejorar lentamente. Aunque pensó que regresaría a trabajar pronto, terminó hospitalizada tres semanas y tardó tres meses en volver a su rutina.

Cuatro meses después, completó una caminata de 5 kilómetros organizada por la fundación de aneurismas cerebrales, con el doctor Kellner acompañándola. “Se sorprendió mucho al verme”, dijo Julie.

Tras una larga recuperación, la joven pudo retomar su rutina. (Foto: Julie Brothers / Facebook)

Hoy, más de un año después, Julie pudo retomar su vida, pero con una nueva perspectiva. “La vida es para vivirla”, afirmó.

Aunque la mayoría de aneurismas no causan síntomas y no se rompen, el riesgo siempre está presente. Por eso, Julie recomienda seguir el instinto.

“Aunque la clínica coincidió conmigo en que era una migraña, yo sabía que algo no estaba bien. Ese presentimiento está ahí por una razón”, recordó.

Lo que debes saber sobre la rotura de un aneurisma cerebral

Según MedlinePlus, la rotura de un aneurisma cerebral es una emergencia grave y ocurre cuando un punto débil en una arteria del cerebro se rompe, causando sangrado alrededor del cerebro (hemorragia subaracnoidea). Los síntomas aparecen de repente causando un dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, cuello rígido, sensibilidad a la luz y problemas de visión.

El resultado de un aneurisma roto depende de qué tan grave sea el sangrado. Lamentablemente, muchas personas no sobreviven las primeras 24 horas, y otras pueden quedar con discapacidades permanentes. El tratamiento es vital y debe ser inmediato. Se puede realizar una cirugía, para cerrar el aneurisma con un clip, o una embolización endovascular (llenar el aneurisma con espirales).

