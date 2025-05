Después de vivir una experiencia con la que muchos soñarían, una joven mexicana decidió volver a casa. Ella y su novio pasaron seis meses en Estados Unidos, pero al final tomaron la decisión de empacar sus cosas y regresaron a Acapulco. No fue por falta de trabajo ni por una mala experiencia, sino porque su objetivo desde el principio no era quedarse. Ahora, habiendo cumplido algunas metas, sintieron que era momento de volver a su vida en México.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, la usuaria, identificada como @dulsinfiltro, explicó los motivos detrás de su decisión. Contó que su viaje siempre estuvo planeado como algo temporal, y no como una mudanza definitiva. “No nos vinimos a EE.UU. porque nos iba mal en México, simplemente queríamos tener esta experiencia en nuestras vidas”, señaló.

Desde el principio, ella y su pareja sabían que esta aventura tenía fecha de vencimiento. “Teníamos un propósito y un objetivo: venir por cierto tiempo a ahorrar, viajar, trabajar, aprender inglés, y cuando cumpliéramos todo eso, poder irnos tranquilamente”, explicó.

Una vez que alcanzaron lo que se propusieron, decidieron regresar. “Como ya cumplimos todos nuestros objetivos que nos planteamos al principio, tomamos la decisión de que ya era momento de regresar a nuestro país”, agregó. También comentó que vivir en Estados Unidos no es para cualquiera. “Hay que aguantar muchas cosas”, dijo, haciendo referencia a los sacrificios que implica estar lejos del hogar y la familia.

De hecho, uno de los factores más importantes en su decisión fue el lazo con sus seres queridos. “Soy una persona que soy muy apegada a mi familia y no podría estar en un lugar donde no puedo verla por mucho tiempo”, confesó. A eso se sumó que tanto ella como su novio ya tenían una vida construida en México, con trabajo, amigos y proyectos.

La joven admitió que, por un tiempo, consideró quedarse en EE.UU. “La verdad, hace unos meses yo sí quería quedarme porque, no les voy a mentir, la vida aquí es muy diferente”, contó. En lo económico, notó una gran diferencia: “El sueldo no se compara, se gana super bien”, dijo, aunque también aclaró que los gastos allá son mucho mayores.

Finalmente, reflexionó sobre su futuro laboral. Aunque agradeció las oportunidades que tuvo en Estados Unidos, sintió que no era el tipo de empleo que quería para toda su vida. “Si me quedo aquí, desgraciadamente trabajaría lavando platos, como mesera o limpiando casas. Respeto esos trabajos, pero es algo que no me veo haciendo toda la vida”, concluyó.

Qué se necesita para vivir en Estados Unidos

Para vivir legalmente en EE. UU. de forma permanente, un migrante necesita una “Green Card” (residencia permanente). Esto se logra usualmente por un familiar ciudadano o residente, o por un trabajo ofrecido por una empresa de EE. UU. También se puede obtener por asilo o una lotería de visas.

El proceso empieza con una petición de un familiar o empleador a las autoridades de inmigración (USCIS). Si la aprueban, el migrante pide la residencia. Si ya está en EE. UU. legalmente, ajusta su estatus. Si está fuera, tramita una visa de inmigrante para entrar como residente permanente.

Se deben cumplir ciertos requisitos, como no tener delitos graves, demostrar que puede mantenerse (o tener quien lo haga) y pasar controles de seguridad. El proceso puede ser largo y los requisitos cambian según cómo se pida la residencia.