El escándalo de la “kiss cam” durante un concierto de Coldplay volvió a generar atención después de que Kristin Cabot, exdirectiva de recursos humanos, hablara públicamente sobre el incidente. En una entrevista con Oprah Winfrey, la exejecutiva contó nuevos detalles del momento que se hizo viral en julio de 2025 y que provocó una polémica que dio la vuelta al mundo. El episodio ocurrió durante un concierto de la banda en el Gillette Stadium de Massachusetts. Mientras el público disfrutaba del espectáculo, la cámara del estadio enfocó a Cabot junto a Andy Byron, quien en ese momento era director ejecutivo de Astronomer. Ambos aparecieron abrazándose, pero al darse cuenta de que estaban en la pantalla gigante, Cabot cubrió su rostro y Byron se agachó para salir del encuadre.

Desde el escenario, el cantante Chris Martin bromeó diciendo que la pareja parecía ser “muy tímida” o que quizá estaban “teniendo una aventura”.

Después de que el video se volviera viral, Byron fue el primero en renunciar a su cargo en la empresa. Poco tiempo después, Cabot también dejó su puesto y en agosto de 2025 presentó una solicitud de divorcio de su esposo, Andrew Cabot.

Durante su participación en “The Oprah Podcast”, Cabot explicó que su relación ya estaba terminando antes del concierto. Según contó, ella y su esposo habían decidido separarse y llevaban entre cuatro y seis semanas viviendo por separado mientras planeaban el divorcio.

La exejecutiva contó cómo vivió el momento en que la cámara la enfocó abrazando a Andy Byron frente a miles de personas. (Foto: Oprah / YouTube)

Cabot también afirmó que Byron le había contado que su propio matrimonio estaba en una situación similar. Según le explicó, él y su esposa también vivían separados y planeaban divorciarse, algo que, según dijo, llevaba “muchos años gestándose”.

La exdirectiva relató que descubrió que su esposo también estaba en el concierto cuando su hija le envió un mensaje de texto mientras ella entraba al estadio. Esa noticia la hizo pensar inmediatamente en la posibilidad de que la situación se volviera incómoda.

“Y en mi mente pensé: ‘Bueno, ¿esto va a ser raro si me ve con Andy?’”, dijo. “¿O si te lo encuentras?”.

“Sí, si me lo encuentro. Pero luego pensé: estoy en el Gillette Stadium. Hay 55.000 personas aquí. Probablemente no me lo voy a cruzar”, recordó. “Pero él sabía lo estrechamente que Andy y yo trabajábamos juntos. Sabía que socializábamos, que almorzábamos juntos y que a veces salíamos a tomar algo. Estaba bien”, agregó.

Tras la viralización del video, ambos terminaron renunciando a sus cargos y Cabot inició su proceso de divorcio. (Foto: @instaagraace / TikTok)

Cuando la kiss cam enfocó a Cabot y Byron, ella explicó que sintió “un momento de horror total”. Su reacción inmediata fue pensar en su esposo, que también se encontraba en el estadio.

“Mi pensamiento inmediato fue: ‘Dios mío, mi esposo está en el edificio’. Él estaba allí con otra persona y yo lo sabía, y eso estaba bien. Pero él y yo estábamos en medio de nuestra separación, de una manera muy amistosa. Hasta el día de hoy ha sido uno de mis mayores apoyos en todo esto. Es un hombre increíble”, dijo. “Y lo último que quería era avergonzarlo. Ese fue mi primer pensamiento cuando me vi en ese momento”.

Cabot aseguró que ese día fue la primera vez que ella y Byron mostraron algún tipo de afecto físico. También explicó que no escuchó los comentarios que hizo Chris Martin desde el escenario insinuando una posible aventura, ya que estaba más preocupada por cómo podría reaccionar su esposo.

“Andrew proviene de una familia muy reservada en el área de Boston, y simplemente sabía que la vergüenza pública no era algo que se tomara bien”, dijo.

Cabot reveló que el episodio tuvo fuertes consecuencias personales, incluyendo amenazas y el distanciamiento de personas cercanas. (Foto: Astronomer)

Meses después, en diciembre de 2025, Cabot habló por primera vez sobre el incidente en una entrevista con The New York Times, donde reconoció que cometió un error y que decidió asumir las consecuencias.

“Tomé una mala decisión, tomé un par de bebidas High Noon, bailé y actué de manera inapropiada con mi jefe”, dijo Cabot. “Y no es algo menor. Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por eso. Ese es el precio que elegí pagar”.

Cabot también contó que después del incidente recibió amenazas de muerte. Según explicó, la situación llegó a preocupar profundamente a su familia.

“Mis hijos tenían miedo de que yo fuera a morir y de que ellos también fueran a morir”, afirmó.

Además de sentirse “avergonzada y horrorizada” por lo ocurrido, Cabot dijo que también fue rechazada por antiguos amigos y colegas cercanos. Desde entonces, asegura que vive con las consecuencias del escándalo todos los días.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí