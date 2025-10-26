La detención de la influencer brasileña Melissa Said generó conmoción en redes sociales y en los medios locales, debido a que las autoridades la señalan como la presunta líder de una organización dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero. La investigación, que se extendió durante varios meses, involucró operativos dentro y fuera de Brasil y rastreó sus movimientos en distintas ciudades.

Según los informes oficiales, la captura se produjo tras una orden judicial emitida luego de recopilar pruebas que apuntan a que Melissa habría tenido un rol clave en la coordinación de envíos interestatales de estupefacientes. Además, se le atribuye participación en maniobras financieras destinadas a ocultar el origen ilícito de grandes sumas de dinero.

El medio brasileño G1 revel+o, antes de su detención, la influencer estuvo prófuga y habría intentado eludir a las autoridades desplazándose entre varios estados.

Las pesquisas incluyeron el seguimiento de sus contactos internacionales, entre ellos supuestos vínculos con personas radicadas en la ciudad de Marbella, en España.

Las investigaciones apuntan a que coordinaba envíos entre estados y manejaba operaciones financieras para ocultar fondos ilícitos. (Foto: @melissasaid / Instagram)

De acuerdo con las investigaciones, la red criminal que se le atribuye habría distribuido kits de cannabis durante la temporada navideña, lo que captó la atención de la policía por su alcance y el presunto uso de plataformas digitales para promocionar los productos.

Las autoridades sostienen que las redes sociales habrían sido utilizadas no solo para difusión, sino también como un posible canal de distribución.

La detención se llevó a cabo en Salvador, donde agentes de seguridad localizaron a Said tras labores de inteligencia y cooperación internacional.

Las autoridades afirman que habría utilizado sus redes sociales como parte del presunto esquema de distribución. (Foto: @melissasaid / Instagram)

Los reportes señalan que la operación permitió acceder a información financiera que apuntaría a un esquema estructurado de lavado de activos con conexiones en Europa.

Ahora, Melissa Said permanece a disposición de la justicia mientras se analizan posibles cargos por tráfico y blanqueo de dinero.

Las autoridades continúan siguiendo el rastro de los fondos y de las sustancias incautadas. No se descarta que la causa se amplíe con nuevas imputaciones si surgen más pruebas.

Quién es Melissa Said

Melissa Said es conocida en Instagram como @melissasaid, donde acumula más de 350.000 seguidores y se presenta con el lema “ervoafetiva”, una expresión asociada al consumo de cannabis.

Además, es embajadora de la marca Bem Bolado Brasil, dedicada a productos vinculados con el cannabis artesanal, combinando en su contenido temas de estilo de vida, moda y marihuana.

La investigación sigue abierta y podría ampliarse si surgen nuevas pruebas.(Foto: @melissasaid / Instagram)

En sus publicaciones, Melissa Said solía mostrarse realizando rutinas de ejercicio, disfrutando de actividades al aire libre y promoviendo abiertamente el consumo de marihuana entre sus seguidores.

Tras conocerse su arresto, la sección de comentarios de sus publicaciones se llenó de mensajes de apoyo de usuarios que cuestionan la detención y piden su liberación inmediata.

“Estamos contigo, Melissa”, “Esto es un abuso”, “Tanta injusticia” y “Libertad para Melissa” fueron algunas de las expresiones más repetidas entre los usuarios.

