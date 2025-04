Cuando sentimos alguna molestia o tenemos un problema de salud, lo más habitual es acudir al médico. Buscamos un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado para resolver lo que nos ocurre; sin embargo, no siempre lo hacemos.

Es bastante común que, si la dolencia no parece grave o ya nos ha pasado antes, optemos por autodiagnosticarnos. Esta forma de actuar puede ser útil en ciertas ocasiones. Sobre todo cuando no tenemos tiempo para esperar una cita en el centro de salud y consideramos que el problema no justifica acudir a urgencias, pero es importante saber en qué casos es adecuado actuar por cuenta propia y cuándo es mejor pedir ayuda médica.

Un ejemplo de un síntoma leve que solemos ignorar es el temblor del párpado. A veces, ese pequeño movimiento involuntario aparece de forma repentina, dura unos segundos o minutos, y desaparece sin explicación. Como no duele ni impide seguir con la rutina, solemos restarle importancia.

El profesional señala que el estrés y la fatiga son algunas de las causas más comunes. (Foto: @farmaceuticofernandez)

Pero, ¿por qué tiembla el párpado? Esta pregunta ha sido respondida por Álvaro Fernández, conocido como ‘Farmacéutico Fernández’, en un video de TikTok. En el clip, el profesional explica que “estos movimientos involuntarios del párpado llamados ‘blefaroespasmo’, aunque no son graves, si son frecuentes pueden indicar que tu cuerpo necesita un descanso”.

También menciona algunas de las causas más comunes: el estrés y la fatiga, que provocan reacciones involuntarias en los músculos; el exceso de cafeína, que puede alterar el sistema nervioso; la falta de sueño, que afecta los músculos del ojo; y los ojos secos o irritados, algo habitual si usamos mucho tiempo pantallas o estamos expuestos a luces intensas.

Según el farmacéutico, debemos prestar atención si el espasmo dura varias semanas, si afecta a ambos ojos o si viene acompañado de otros síntomas neurológicos. (Foto referencial: Freepik)

¿Y cuándo hay que preocuparse? Según el farmacéutico, debemos prestar atención si el espasmo dura varias semanas, si afecta a ambos ojos o si viene acompañado de otros síntomas neurológicos. En esos casos, recomienda acudir a un especialista.

En el video también se menciona el término mioquimia, una afección parecida al blefaroespasmo, pero considerada benigna. Mientras que la mioquimia suele deberse a estrés, falta de sueño o cafeína, el blefaroespasmo puede tener causas genéticas y, en los casos más graves, estar relacionado con enfermedades como el síndrome de Meige o el Parkinson.

La falta de sueño y los ojos secos o irritados pueden ser otras causas. (Foto: @farmaceuticofernandez)

Consejos para evitar el estrés y la fatiga

Para combatir el estrés y la fatiga, prioriza el descanso con 7-8 horas de sueño reparador, mantén una dieta equilibrada rica en frutas y verduras, y realiza ejercicio regular para liberar endorfinas. Dedica tiempo a actividades relajantes como leer o escuchar música, y practica técnicas de respiración o meditación para calmar la mente. Organiza tus tareas para evitar la sobrecarga y no dudes en buscar apoyo si te sientes abrumado.