Un recibo de supermercado de 1997 se volvió viral en redes sociales al mostrar cuánto han aumentado los precios de los productos básicos en menos de tres décadas. La comparación generó sorpresa y abrió un debate sobre el costo de vida actual. La usuaria de TikTok Zoe Dippel compartió el video después de que un familiar encontrara el antiguo comprobante de compra guardado entre recuerdos familiares. Las imágenes muestran un extenso recibo de la cadena texana H-E-B con fecha 20 de junio de 1997.

Al revisar la lista de productos, uno de sus familiares reaccionó con asombro: “¡$155 por todo esto!”. La propia Dippel también quedó impactada por la cantidad de artículos y comentó mientras revisaba los precios: “Eso es un montón de cosas”, al ordenar los 122 productos que aparecían en el recibo.

El comprobante muestra precios que hoy parecen impensables: brownies Little Debbie a $1.09, yogur Dannon por 50 centavos y pan por $1.26. La comida para bebé Gerber costaba 55 centavos por frasco y un paquete grande de pañales Pampers valía $12.99.

La usuaria de TikTok Zoe Dippel compartió el hallazgo y su video superó los dos millones de vistas. (Foto: @zoedippel / TikTok)

En la actualidad, esos mismos productos son mucho más caros. Un frasco de comida para bebé cuesta alrededor de $1.57 y los pañales Pampers alcanzan los $29.97. Incluso las fresas subieron notablemente: el recibo muestra que una caja de una libra costaba $1.89, mientras que hoy en H-E-B llega a $3.97.

Es importante señalar que, según datos oficiales, el ingreso medio de los hogares en 1997 era de $37,005, mientras que en 2024 subió a $83,730; sin embargo, muchos productos triplicaron su precio, lo que sugiere que los ingresos no han crecido al mismo ritmo que el costo de los alimentos.

Al intentar comprar los mismos artículos hoy, el total estimado alcanzó unos 504 dólares. (Foto: @zoedippel / TikTok)

El video superó los dos millones de vistas. En un segundo clip, Dippel intentó comprar los mismos 122 artículos en línea. El total llegó a unos $504, aunque reconoció que era una estimación aproximada.

La comparación desató miles de comentarios, como “$155 ahora es champú, acondicionador, toallas sanitarias, nuggets de pollo congelados, desodorante, spaghetti y unas Oreos”, “Un recibo tan largo hoy en día sería mínimo $400…. ¡¡¡Esto es una locura!!!”, “Estados Unidos ha caído” y “Me revuelve el estómago ver lo caros que se han vuelto los alimentos”.

A qué se debe el aumento del precio de alimentos

El aumento de los precios de los alimentos en Estados Unidos se debe a una combinación de factores climáticos, sanitarios y económicos.Fenómenos extremos como sequías e inundaciones en regiones clave dañaron cultivos y redujeron la oferta de productos básicos. Además, brotes persistentes de gripe aviar afectaron las poblaciones de aves, lo que explica por qué productos como los huevosregistran subidas de precio de doble dígito.

Investigate Midwest señala que, en el sector ganadero, la población de ganado vacuno en EE. UU. cayó a sus niveles más bajos en décadas debido a los altos costos del forraje y desastres climáticos pasados, lo que disparó el precio de la carne de res a máximos históricos. A esto se suman las presiones arancelarias y los cambios en las políticas comerciales que encarecen productos importados como frutas tropicales, café y azúcar.

Aunque el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) proyecta que la inflación de los alimentos se moderará durante el 2026 en comparación con los picos de años anteriores, los precios no volverán a los niveles previos a la pandemia.

