Mantener la tazas de la cocina impecables suele ser un reto complejo, ya que se usan diariamente para ingerir cualquier tipo de bebida caliente, tales como café, té u otra infusión. Si bien el proceso habitual realizado por millones de personas es lavarlas con agua y detergente, los expertos en limpieza aconsejan aplicar sal gruesa y cubos de hielo a estas cerámicas. ¿Por qué? Para conocer los detalles completos de este truco casero, sigue leyendo este artículo informativo.

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Para qué sirve aplicar sal gruesa al momento de lavar tazas

Seguramente eres un amante del café o cualquier infusión, ya que de esa manera te mantiene activo gran parte del día; sin embargo, sueles tener mucha incomodidad al visualizar que en la base de tu taza queda manchada con un color marrón.

Debes saber que el café y el té contienen taninos, unos componentes naturales que mantienen su tono oscuro y sabor amargo, los cuales pueden impregnarse con facilidad a las grietas microscópicas de la cerámica al entrar en contacto con líquidos calientes.

La sal gruesa es un ingrediente sumamente recomendado por los expertos en limpieza. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

El detergente no suele ser efectivo ante estas manchas, lo que obliga a que te des por vencido y las dejes así, pero se trataría de un grave error. Te comento que es posible que tus tazas luzcan impecables usando únicamente la sal gruesa.

Este ingrediente sirve como un excelente limpiador ecológico y económico, ya que cuenta con distintas propiedades, tales como abrasivo natural, poder higroscópico y acción antibacteriana.

Cómo se aplica la sal gruesa y cubos de hielo para limpiar las tazas con manchas de café

Para esta ocasión, solo necesitarás de ambos ingredientes que no representa un fuerte gasto. Eso sí, para aplicar este truco casero en cada taza, requieres de un dos cubos de hielo y una sola cuchara de sal gruesa. A continuación, te explicaré el proceso para que lo realices.

Agrega dos cubos de hielo en tu aza. Añade la cucharada de sal gruesa. Gira suavemente el hielo dentro de la taza por un máximo de 1 minuto o hasta que se derrita. Enjuaga y lávala como lo haces habitualmente.

La sal gruesa es capaz de eliminar gran parte de las manchas de café o té adheridas en las tazas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Eso sí, esta técnica resulta especialmente útil en tazas de base angosta o curvas pronunciadas, donde los utensilios de limpieza habituales no logran acceder con facilidad.