Mallorca será uno de los últimos lugares de España donde podrá contemplarse el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Si quieres saber cómo seguir este fenómeno astronómico, en esta nota encontrarás a qué hora comenzará, cuándo llegará el momento de totalidad, cuánto durará y dónde verlo EN VIVO, tanto presencialmente en la isla como a través de Internet.

La particularidad de Mallorca estará en que el eclipse llegará al final de su recorrido por España y coincidirá con los últimos minutos de la tarde. En Palma (la ciudad capital de la isla de Mallorca), el Sol se encontrará prácticamente sobre el horizonte durante la totalidad, por lo que será especialmente importante escoger un punto de observación con una panorámica completamente despejada hacia el oeste.

Con la hora del fenómeno y sus principales fases ya calculadas para la capital balear, queda por conocer cuándo mirar al cielo y qué alternativas habrá para quienes no puedan observarlo desde la isla. A continuación, conoce los horarios clave del eclipse en Mallorca, la duración de la totalidad y las opciones para seguirlo EN DIRECTO, tanto al aire libre como online.

Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol. (Foto: Gleive Marcio Rodrigues de Souza / Pexels) / Gleive Marcio Rodrigues de Souza

¿A qué hora comenzará y cuánto durará el eclipse solar total en Mallorca?

En Palma de Mallorca, el eclipse solar comenzará a las 19:38 horas (CEST) del miércoles 12 de agosto de 2026 y alcanzará su máximo alrededor de las 20:32 horas, según el Instituto Geográfico Nacional. La totalidad se producirá en torno a ese momento y tendrá una duración de aproximadamente 1 minuto y 36 segundos, según los cálculos astronómicos para Palma.

¿Dónde ver EN DIRECTO el eclipse solar total en Mallorca?

El fenómeno tendrá lugar con el Sol a solo unos 2 grados de altura, por lo que para observarlo presencialmente será imprescindible disponer de un horizonte occidental muy despejado. El eclipse podrá verse presencialmente desde Mallorca, incluida Palma, siempre que se elija un lugar con buena visibilidad hacia el oeste y se utilice protección solar adecuada durante las fases parciales.

Para seguirlo EN DIRECTO online, la alternativa oficial será la retransmisión de la NASA, que ofrecerá cobertura del eclipse a través de NASA+ y otros canales de la agencia. La emisión está programada para comenzar a las 13:15 horas EDT, equivalentes a las 19:15 horas en Mallorca, y permitirá seguir imágenes del fenómeno aunque las condiciones meteorológicas o el horizonte impidan verlo directamente desde la isla.