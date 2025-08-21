Una Luna Negra o Black Moon no es un término oficialmente reconocido en la astronomía, pero se utiliza para referirse a un fenómeno astronómico poco común que implica fases de la Luna Nueva. A diferencia de las Superlunas o los eclipses, las lunas negras son completamente invisibles para los ojos humanos, pero su rareza las hace fascinantes.

El astrofísico Jonathan Blazek explicó el término “Luna Negra” se refiere a la sincronización del ciclo lunar con respecto a nuestro calendario. Los meses, a excepción de febrero, tienen 30 o 31 días, mientras que el ciclo lunar dura aproximadamente 29.5 días.

Las noches de Luna Negra o sin Luna son un raro fenómeno astronómico. Cuando ocurre, sin embargo, permite la observación de estrellas e incluso la Vía Láctea. (Foto: MarcoRof / iStock)

“Debido a que un mes y el ciclo lunar tienen una duración similar, solemos tener una luna llena y una luna nueva cada mes. De igual manera, dado que cada estación dura un trimestre del año (unos tres meses), solemos tener tres lunas llenas y tres lunas nuevas en cada estación. Sin embargo, dado que el ciclo lunar es ligeramente más corto que un mes, a veces podemos tener una luna llena o una luna nueva adicional”, explica Blazek.

Es así que una Luna Negra es la tercera Luna Nueva de una estación que cuenta con una cuarta Luna Nueva adicional. En este verano 2025 (hemisferio norte) hay cuatro lunas nuevas. La primera tuvo lugar el 25 de junio y la segunda el 24 de julio. La tercera Luna Nueva será el 23 de agosto y la cuarta el 21 de septiembre. Es así que la Luna Nueva de agosto, la tercera de la estación, recibe el nombre de Black Moon o Luna Negra.

Las noches de Luna Negra permiten la observación de objetos celestes como la Vía Láctea. (Foto: Philip Thurston / iStock)

Los tipos de Luna Negra

Luna Negra Calendárica

Como el calendario lunar tiene casi el mismo tiempo que el calendario que usamos, solemos tener una Luna Nueva y una Luna Llena por mes. Sin embargo, debido a la pequeña diferencia de días, ocasionalmente puede haber una segunda Luna Nueva dentro de un mismo mes. Esta es la llamada Luna Negra calendárica.

Luna Negra Estacional

Del mismo modo, en cada estación hay tres Luna Nueva, pero ocasionalmente, se dan cuatro Luna Nueva. La tercera es la que recibe la denominación de Luna Negra. Este tipo de Luna Negra Estacional ocurre aproximadamente cada 33 meses, debido a la diferencia entre el mes promedio y el ciclo lunar promedio.

Un mes sin Luna Nueva

Así como pueden haber dos Luna Nueva en un mes, también existe la posibilidad de que un mes no tenga una Luna Nueva. Esto solo es posible con febrero, al ser el único mes del calendario que tiene menos días que el ciclo lunar. Este evento es el más raro y ocurren cada 19 años.

Cuáles son las próximas Luna Negra

La Luna se desvanecerá el 23 de agosto en un fenómeno poco usual denominado "Luna Negra". (Foto: Composición MAG con imagen de GettyTim82/iStock)

Debido a que la definición de Luna Negra no es astronómicamente exacta, puede variar dependiendo de cuál definición se utiliza.

La Luna Negra del 23 de agosto de 2025 es la más próxima debido a que es la tercera de una estación de cuatro lunas nuevas.

El 31 de agosto de 2027 se espera una Luna Nueva calendárica, es decir, la segunda Luna Nueva en un mismo mes.

Luna Negra de febrero de 2033. Ese año no habrá Luna Nueva en el mes de febrero. Este tipo de evento es tan raro que no volverá a repetirse hasta febrero de 2052, de acuerdo con Star Walk.

