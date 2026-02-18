El avistamiento de un enorme tiburón desplazándose lentamente sobre un fondo marino oscuro y desolado, a una profundidad donde la luz del sol no llega, tomó por sorpresa a los investigadores. La escena fue registrada por una cámara submarina y mostró a este animal en aguas extremadamente frías de la Antártida, un lugar donde muchos expertos creían que los tiburones no podían existir.

Según explicó el investigador Alan Jamieson, durante años se pensó que estos animales no habitaban el océano Antártico; sin embargo, esa idea cambió cuando un tiburón durmiente apareció brevemente frente a la cámara en enero de 2025. El ejemplar era de gran tamaño, con una longitud estimada de entre 10 y 13 pies (entre 3 y 3.9 metros).

“Fuimos allí sin esperar ver tiburones porque existe una regla general de que no hay tiburones en la Antártida”, dijo Jamieson según AP News. “Y ni siquiera es uno pequeño. Es un tiburón enorme. Estas cosas son como tanques”.

La cámara que captó las imágenes pertenece al Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre, dedicado a estudiar la vida en las zonas más profundas de los océanos.

El hallazgo sorprendió a los expertos, que durante años creyeron que estos animales no habitaban esa región. (Foto: Associated Press / YouTube)

El dispositivo estaba ubicado frente a las islas Shetland del Sur, cerca de la península Antártica, dentro del océano Antártico o Austral. El centro autorizó esta semana a The Associated Press a publicar el material.

El tiburón fue registrado a unos 1.608 pies de profundidad, donde la temperatura del agua rondaba los 34,29 grados Fahrenheit (1.11 °C), apenas por encima del punto de congelación.

En el video también aparece una raya inmóvil en el fondo marino, aparentemente indiferente al paso del tiburón. Su presencia no sorprendió a los científicos, ya que se sabía que estas especies, emparentadas con los tiburones, llegan hasta latitudes tan australes.

Jamieson, director fundador del centro de investigación con sede en la University of Western Australia, aseguró no tener registro previo de otro tiburón observado en el océano Antártico.

El biólogo conservacionista Peter Kyne, de la Charles Darwin University, coincidió en que nunca antes se había documentado un tiburón tan al sur y señaló que el cambio climático podría estar influyendo en el desplazamiento de estas especies hacia aguas más frías, aunque los datos aún son limitados.

Para Jamieson, es posible que los tiburones durmientes hayan estado allí desde hace mucho tiempo sin ser detectados, ya que casi no hay cámaras a esa profundidad y solo funcionan durante el verano del hemisferio sur.

“El otro 75% del año nadie está mirando. Y por eso creo que, de vez en cuando, nos encontramos con estas sorpresas”, afirmó.

¿Qué animales logran vivir en la Antártida?

A pesar del frío extremo, la Antártida alberga una gran fauna que sobrevive gracias a adaptaciones biológicas únicas como capas gruesas de grasa (blubber) y plumajes densos. Los más populares son sin duda los pingüinos, especialmente el Emperador y el Adelia, junto a mamíferos marinos como las focas de Weddell, elefantes marinos y diversas especies de ballenas que migran a estas aguas para alimentarse.

Según Oceanwide Expeditions, la base de todo este ecosistema es el krill antártico, un pequeño crustáceo similar a un camarón que sirve de alimento base para casi todas las especies de la región. Sin este animal, la supervivencia de todas las especies mencionadas sería imposible, ya que la vegetación en el continente es prácticamente inexistente.

Cabe agregar que la vida terrestre permanente es mínima y se limita a organismos microscópicos e insectos diminutos. El animal terrestre más grande que habita el interior del continente es el Belgica antarctica, un mosquito sin alas de apenas 6 milímetros de largo que logra resistir la congelación total de su cuerpo durante los meses más crudos del invierno.

