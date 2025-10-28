El cometa 3I/ATLAS ha despertado la atención mundial y la curiosidad de astrónomos, aficionados y medios de comunicación. Descubierto por el sistema de alerta temprana ATLAS, con sede en Hawái, este viajero cósmico no pertenece a nuestro Sistema Solar: proviene del espacio interestelar, un territorio casi inexplorado donde las leyes conocidas apenas alcanzan a explicarlo. Su paso cercano al Sol, previsto para finales de octubre, será una oportunidad única para los científicos, que esperan estudiar su composición y trayectoria para entender mejor cómo se forman los sistemas planetarios fuera de nuestra vecindad cósmica.
29 de octubre de 2025: la fecha clave
Ese día, el cometa alcanzará su máximo acercamiento al Sol (perihelio). Según el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, su trayectoria se mantiene a millones de kilómetros de la Tierra, sin riesgo alguno de impacto.
“No existe posibilidad de colisión. El cometa 3I/ATLAS no cruzará la órbita terrestre”, precisó la NASA en su más reciente informe sobre objetos cercanos a la Tierra.
¿Podrá verse desde la Tierra?
El fenómeno será visible solo con telescopios profesionales o de gran apertura. Su brillo será tenue, pero suficiente para permitir estudios científicos sobre su estructura y composición. La ESA (Agencia Espacial Europea) y observatorios astronómicos de todo el mundo seguirán su trayectoria en los próximos meses.
Un objeto único en la historia reciente
El 3I/ATLAS es apenas el tercer visitante interestelar registrado por los astrónomos, después de ‘Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019). Su paso ofrece una oportunidad excepcional para entender cómo se forman los sistemas planetarios más allá del nuestro.
En resumen sobre el Cometa 3I/ATLAS
- Nombre: Cometa 3I/ATLAS
- Origen: interestelar
- Fecha clave: 29 de octubre de 2025
- Riesgo para la Tierra: ninguno
- Fuentes: NASA, ESA, JPL, Observatorio ATLAS