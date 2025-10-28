El cometa 3I/ATLAS ha despertado la atención mundial y la curiosidad de astrónomos, aficionados y medios de comunicación. Descubierto por el sistema de alerta temprana ATLAS, con sede en Hawái, este viajero cósmico no pertenece a nuestro Sistema Solar: proviene del espacio interestelar, un territorio casi inexplorado donde las leyes conocidas apenas alcanzan a explicarlo. Su paso cercano al Sol, previsto para finales de octubre, será una oportunidad única para los científicos, que esperan estudiar su composición y trayectoria para entender mejor cómo se forman los sistemas planetarios fuera de nuestra vecindad cósmica.

29 de octubre de 2025: la fecha clave

Ese día, el cometa alcanzará su máximo acercamiento al Sol (perihelio). Según el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, su trayectoria se mantiene a millones de kilómetros de la Tierra, sin riesgo alguno de impacto.

“No existe posibilidad de colisión. El cometa 3I/ATLAS no cruzará la órbita terrestre”, precisó la NASA en su más reciente informe sobre objetos cercanos a la Tierra.

Fotografía capturada por el telescopio espacial Hubble en julio de 2025. La imagen revela la estructura del cometa 3I/ATLAS y su orientación respecto a las estrellas de fondo. (Foto: NASA)

¿Podrá verse desde la Tierra?

El fenómeno será visible solo con telescopios profesionales o de gran apertura. Su brillo será tenue, pero suficiente para permitir estudios científicos sobre su estructura y composición. La ESA (Agencia Espacial Europea) y observatorios astronómicos de todo el mundo seguirán su trayectoria en los próximos meses.

Un objeto único en la historia reciente

El 3I/ATLAS es apenas el tercer visitante interestelar registrado por los astrónomos, después de ‘Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019). Su paso ofrece una oportunidad excepcional para entender cómo se forman los sistemas planetarios más allá del nuestro.

En resumen sobre el Cometa 3I/ATLAS

Nombre: Cometa 3I/ATLAS

Cometa 3I/ATLAS Origen: interestelar

interestelar Fecha clave: 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 Riesgo para la Tierra: ninguno

ninguno Fuentes: NASA, ESA, JPL, Observatorio ATLAS

Imagen oficial del cometa interestelar 3I/ATLAS captada por telescopios de la NASA. En la fotografía se aprecia la brillante coma de polvo que rodea su núcleo helado. (Foto: NASA)

SOBRE EL AUTOR Renato Cardenas C. Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.



