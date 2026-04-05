Un grupo de biólogos marinos en Massachusetts está impulsando un nuevo plan para proteger a la ballena franca del Atlántico Norte, una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción. El objetivo es reforzar los esfuerzos de conservación ante las múltiples amenazas que enfrenta. La iniciativa forma parte del Marineland Right Whale Project, que recientemente lanzó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos. Esta colecta busca asegurar la continuidad de los trabajos de investigación y monitoreo de estas ballenas.

La campaña fue creada por la voluntaria y piloto de drones Zoë Rauscher, quien explicó la importancia de reunir recursos para los próximos años.

“Para que los investigadores de Associated Scientists at Woods Hole puedan continuar con sus importantes esfuerzos de conservación para la temporada 2027, debemos recaudar suficientes donaciones para que la organización pueda operar”, señaló.

Rauscher también destacó las dificultades económicas que enfrenta el proyecto.

La iniciativa busca financiar equipos y operaciones clave para monitorear a la especie, de la que quedan unos 380 ejemplares. (Foto: Joseph Prezioso / AFP)

“Sin embargo, dado que el [Marineland Right Whale Project] es un programa gestionado por una organización sin fines de lucro, dependemos completamente de subvenciones para investigación (cada vez más difíciles de obtener debido a los recortes presupuestarios federales en áreas ambientales) y de donaciones para funcionar”, agregó.

El dinero recaudado se destinará a la compra de equipos especializados, como drones controlados a distancia y binoculares marinos, además de cubrir costos de investigación, informes y tareas administrativas.

Los investigadores advierten que amenazas como redes de pesca y choques con barcos ponen en riesgo su supervivencia. (Foto: Freepik)

“Lamentablemente, no es posible colocar chips ni rastrear digitalmente a las ballenas francas”, explicó Rauscher. “Por eso, un equipo de voluntarios recorre el océano diariamente para localizarlas”.

Actualmente, se estima que quedan alrededor de 380 ejemplares de esta especie. Las principales amenazas son los enredos en redes de pesca y los choques con embarcaciones, siendo las crías especialmente vulnerables ante estos peligros.

La ballena franca al borde del abismo: por qué solo quedan 380 ejemplares en el mundo

La ballena franca del Atlántico Norte es una de las especies más amenazadas del planeta. Según NOAA Fisheries, quedan alrededor de 380 ejemplares, una cifra extremadamente baja que la mantiene en peligro crítico de extinción. Este animal fue cazado intensamente durante siglos porque era “la ballena correcta” para cazar (flotaba al morir) y, aunque la caza ya no es una amenaza, su población nunca logró recuperarse completamente. Hoy, los principales peligros son causados por la actividad humana. Las colisiones con barcos y los enredos en redes de pesca son las causas más frecuentes de muerte y lesiones graves. De hecho, se estima que más del 85% de estas ballenas ha sufrido enredos al menos una vez, lo que les provoca heridas, debilidad e incluso la muerte. Además, el cambio climático y el ruido en el océano están afectando su alimentación, migración y capacidad de comunicarse. A pesar de algunos signos leves de recuperación, los científicos advierten que la especie sigue en riesgo. Hay muy pocas hembras reproductoras y las muertes causadas por humanos continúan siendo un gran obstáculo. Por eso, organismos como la NOAA y equipos de investigación trabajan en medidas de protección, como reducir la velocidad de los barcos y mejorar las prácticas de pesca con la esperanza de evitar su desaparición definitiva.

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