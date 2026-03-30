Un cometa identificado como C/2025 R3 PANSTARRS está acercándose actualmente al interior del Sistema Solar siguiendo una trayectoria muy alargada, casi parabólica. En las últimas semanas, su brillo aumentó de forma notable, lo que ha permitido que empiece a verse con relativa facilidad en el cielo poco antes de que amanezca. Actualmente, ya es posible observar su cola utilizando prismáticos o telescopios pequeños. Todo indica que durante Semana Santa podría alcanzar el límite de visibilidad sin instrumentos y que a mediados de abril brillará aún más, facilitando su observación.

Según The Conversation, este cometa tiene su origen en la lejana Nube de Oort, una región ubicada en los confines del Sistema Solar donde se concentran millones de cuerpos helados. Desde allí provienen muchos de los cometas que se descubren cada año, debido a perturbaciones gravitatorias que los envían hacia el interior del sistema planetario.

La razón por la que tantos objetos se agrupan en esa zona se explica mediante el llamado modelo de Niza. Esta teoría describe cómo, en el pasado, los planetas gigantes como Júpiter y Saturno se desplazaron de sus posiciones originales, alterando gravitacionalmente a estos pequeños cuerpos y empujándolos hacia regiones muy distantes.

Actualmente ya puede observarse con prismáticos, pero se espera que alcance su mejor visibilidad a mediados de abril. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Se sabe que el C/2025 R3 se formó dentro del Sistema Solar porque su órbita, aunque muy excéntrica, no es completamente abierta. Además, presenta una inclinación muy pronunciada, de unos 125 grados respecto al plano de la eclíptica y alcanza distancias extremadamente grandes respecto al Sol, de miles de veces la distancia entre la Tierra y nuestra estrella.

Debido a su trayectoria tan alargada, tarda alrededor de 170 mil años en completar una vuelta alrededor del Sol. Esto significa que rara vez se acerca a nuestra zona del sistema, conservando así gran parte de su material original, lo que explica su intensa actividad actual.

Según el medio citado, el cometa ya es visible con prismáticos: “La coma posee una tonalidad verdosa realmente atractiva, generalmente asociada a la desexcitación del carbono diatómico (C2) y otros radicales que surgen de la descomposición de los hidrocarburos que contienen los cometas. Posee un núcleo muy brillante y condensado que lo hace fácilmente distinguible. Su comportamiento y luminosidad apunta a que pueda llegar a alcanzar magnitud +2, la misma que poseen las estrellas más luminosas de la constelación de la Osa Mayor. Será fácilmente reconocible porque su coma poseerá una apariencia más difusa que las estrellas.”

Para verlo, se recomienda observar el cielo hacia el este antes del amanecer, preferiblemente desde zonas oscuras. (Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Las condiciones para observar este cometa son especialmente favorables. En las próximas semanas, se desplazará en el cielo siguiendo una trayectoria casi paralela al horizonte, mientras aumenta su brillo al acercarse tanto al Sol como a la Tierra. El 19 de abril alcanzará su punto más cercano al Sol y, pocos días después, su menor distancia respecto a nuestro planeta, sin representar ningún riesgo.

Para poder verlo con claridad, será necesario observar el cielo antes del amanecer, mirando hacia el este. Se ubicará en la constelación de Pegaso y será visible con prismáticos sencillos.

Más adelante, al alejarse del Sol, podría reaparecer en el cielo vespertino, mostrando no solo su cola iónica, sino también una cola de polvo más brillante, lo que podría convertirlo en un espectáculo aún más impresionante para los observadores del cielo.

Eventos astronómicos de 2026

Aquí tienes los eventos astronómicos más importantes programados para este 2026:

Eclipse Solar Total (12 de agosto): El evento reina del año. Será visible en su totalidad en el Ártico, Groenlandia, Islandia y el norte de España.

El evento reina del año. Será visible en su totalidad en el Ártico, Groenlandia, Islandia y el norte de España. Lluvia de Estrellas Perseidas (12-13 de agosto): Una de las más intensas del año, coincidiendo casi con el eclipse total de agosto.

Una de las más intensas del año, coincidiendo casi con el eclipse total de agosto. Eclipse Lunar Parcial (28 de agosto): Visible en gran parte de América y Europa; la Luna cruzará la sombra de la Tierra adquiriendo tonos rojizos.

Visible en gran parte de América y Europa; la Luna cruzará la sombra de la Tierra adquiriendo tonos rojizos. Cometa 15P/Finlay (Julio): Un visitante periódico que suele tener “estallidos” de brillo repentinos, ideal para observar con prismáticos.

Un visitante periódico que suele tener “estallidos” de brillo repentinos, ideal para observar con prismáticos. Oposición de Marte (Diciembre): El planeta rojo alcanzará su mayor brillo del año a finales de 2026, siendo visible a simple vista como un punto anaranjado muy intenso.

El planeta rojo alcanzará su mayor brillo del año a finales de 2026, siendo visible a simple vista como un punto anaranjado muy intenso. Lluvia de Estrellas Gemínidas (13-14 de diciembre): El cierre del año con hasta 120 meteoros por hora, considerada la lluvia más confiable y brillante.

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