Un extraño objeto con forma de gorro de fiesta en Marte llamó la atención de científicos y expertos, generando todo tipo de teorías; sin embargo, la NASA explicó que no se trata de nada fuera de lo común, sino de una roca formada de manera natural por la acción del viento en el planeta rojo. La pieza, que tiene una apariencia lisa y metálica, despertó el interés de varios investigadores, entre ellos el astrofísico de Harvard Avi Loeb.

El experto pidió que el rover Curiosity analizara más de cerca lo que parecía ser un pequeño cono brillante en la superficie marciana.

Pese a las dudas, la NASA asegura que este tipo de formas no es raro en Marte. “Hemos visto muchas, muchas rocas marcianas que presentan formas que, desde cierto ángulo, se parecen a objetos más familiares”, explicó un portavoz de la agencia al New York Post.

No es la primera vez que Marte sorprende con rocas de formas curiosas: en el pasado, el Curiosity captó esta formación que parece un 'libro abierto'. (Foto: NASA / JPL-Caltech / MSSS)

La NASA sostiene que se trata de rocas moldeadas por el viento, en un fenómeno conocido como pareidolia. Esta imagen muestra la cara de un "oso" en el planeta rojo. (Foto: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona)

Además, el tamaño del objeto resultó ser mucho menor de lo que algunos expertos habían calculado. Mientras Loeb estima que podía medir unos 20 centímetros e incluso sugirió que podría ser “basura de origen humano”, la NASA indicó que en realidad mide apenas 1 centímetro y fue fotografiado a unos 4 metros de distancia.

Aunque los vientos en Marte son más débiles que en la Tierra, pueden moldear rocas de maneras sorprendentes con el paso del tiempo. De hecho, se han encontrado formaciones que parecen flores, libros antiguos o incluso rostros de animales, todas creadas por la erosión del viento.

Según la agencia espacial, este caso es un ejemplo de pareidolia, un fenómeno en el que las personas reconocen formas familiares en objetos o patrones aleatorios. Es decir, el cerebro interpreta algo común donde en realidad no lo hay.

El astrofísico Avi Loeb cuestiona la falta de formaciones similares. Además, insiste en que el objeto podría ser más grande de lo que afirma la agencia y desafía a la NASA a demostrar su explicación. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

Aun así, Loeb no está convencido y mantiene su postura. “La imagen muestra claramente que no hay ninguna roca parecida a este objeto anómalo en su entorno natural”, afirmó el astrofísico en conversación con el medio citado.

“Además, no se espera que una roca tenga una superficie cilíndrica lisa con un extremo plano. Si este objeto es una roca, deberíamos ver otros ejemplos”, añadió, insistiendo en que su tamaño era de unos 20 centímetros.

Finalmente, el experto lanzó un desafío directo a la NASA: “Desafío al representante de la NASA a mostrarnos otro ejemplo de una roca que se parezca a este objeto en cualquiera de las imágenes del rover Curiosity”.

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