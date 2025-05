Durante años, el índice de masa corporal (IMC) ha sido la medida más utilizada por médicos para evaluar si una persona tiene obesidad y si corre riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Aunque este indicador suele ser útil, no siempre refleja con precisión la salud de cada individuo.

Uno de los principales problemas del IMC es que no distingue entre masa muscular y grasa, ni tampoco muestra dónde se acumula esa grasa. Esto es importante porque el lugar donde se deposita el exceso de peso puede tener un gran impacto en la salud, especialmente en el corazón.

Ahora, una nueva investigación presentada en el congreso de la Sociedad Europea de Cardiología sugiere que existe una forma más sencilla y efectiva de detectar riesgos cardíacos desde casa. Se trata de un cálculo muy simple, que solo requiere una cinta métrica y unos segundos de tu tiempo.

El estudio, realizado con 1.792 adultos entre 45 y 73 años, descubrió que la relación entre la cintura y la altura (conocida como WtHR por sus siglas en inglés) puede predecir de forma más precisa el riesgo de insuficiencia cardíaca.

Según los investigadores, una WtHR de 0.65 o más se asocia con un riesgo casi tres veces mayor de desarrollar esta condición.

“El IMC es la medida más común de la obesidad, pero está influenciado por factores como el sexo y la etnia, y no toma en cuenta la distribución de la grasa corporal”, explicó el Dr. John Molvin, coautor del estudio y miembro de la Universidad de Lund, en Suecia. En cambio, la WtHR se enfoca en la grasa abdominal, que rodea órganos internos y representa un mayor peligro para la salud.

Calcular tu WtHR es fácil: divide la medida de tu cintura entre tu estatura. Los expertos señalan que una proporción saludable está entre 0.4 y 0.49. “Tener una medida de cintura que sea menos de la mitad de su altura es ideal”, afirmó Molvin. Por ejemplo, si mides 170 centímetros, tu cintura no debería superar los 85.

Detectar estos riesgos a tiempo puede marcar una gran diferencia. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva y potencialmente mortal, que afecta a millones de personas y va en aumento. Aunque no tiene cura, los tratamientos tempranos pueden mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones graves. Por eso, un test tan simple como este podría ayudarte a cuidar tu corazón antes de que sea demasiado tarde.

Insuficiencia cardíaca: lo que debes saber sobre esta condición

Según MedlinePlus, la insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de manera eficiente. Esto no significa que el corazón deje de latir, sino que no puede satisfacer las necesidades de sangre y oxígeno del organismo. La insuficiencia cardíaca puede desarrollarse lentamente debido a afecciones médicas de larga duración o presentarse de forma repentina, y puede afectar el lado derecho, el lado izquierdo o ambos lados del corazón.

Las causas de la insuficiencia cardíaca son variadas e incluyen problemas con la capacidad del músculo cardíaco para contraerse (insuficiencia cardíaca sistólica) o para relajarse y llenarse de sangre adecuadamente (insuficiencia cardíaca diastólica). Otras afecciones como la enfermedad de las arterias coronarias, ataques cardíacos, presión arterial alta, defectos cardíacos congénitos y ritmos cardíacos anormales también pueden contribuir a su desarrollo.

Los síntomas de la insuficiencia cardíaca pueden variar, pero normalmente incluyen dificultad para respirar (especialmente al hacer ejercicio o acostarse), fatiga, hinchazón en piernas, tobillos y abdomen, tos, aumento de peso debido a la retención de líquidos y latidos cardíacos rápidos o irregulares. El tratamiento generalmente implica cambios en el estilo de vida, medicamentos y, en algunos casos, cirugía para ayudar al corazón a funcionar mejor y aliviar los síntomas.