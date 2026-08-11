El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 atravesará España de oeste a este y permitirá contemplar la totalidad en buena parte del norte de la Península y en Baleares. La franja entrará por Galicia y recorrerá territorios de Asturias, Castilla y León, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, pasando por ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Burgos, Bilbao, Zaragoza, València y Palma de Mallorca.

¿Por dónde pasa la franja de totalidad del eclipse solar en España?

La franja de totalidad es la zona desde la que la Luna llegará a cubrir completamente el disco solar durante el eclipse. El 12 de agosto, esta banda cruzará la Península Ibérica de noroeste a este antes de alcanzar las Islas Baleares.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) señala que la trayectoria atravesará España desde Galicia hasta Baleares, mientras que buena parte de la mitad sur peninsular quedará fuera de la totalidad y solamente podrá observar un eclipse parcial.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- Mapa de la franja de totalidad del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España. La trayectoria cruzará la Península de oeste a este y alcanzará Baleares, mientras que las zonas situadas fuera de la banda de totalidad observarán el fenómeno de forma parcial. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON INFORMACIÓN DEL IGN DE ESPAÑA / NOÉ YACTAYO

El recorrido español será especialmente llamativo porque el eclipse tendrá lugar durante las últimas fases del fenómeno y con el Sol cada vez más cerca del horizonte. En consecuencia, estar dentro de la franja será una condición necesaria para observar la totalidad, pero no suficiente para garantizar una buena experiencia: también será fundamental disponer de un horizonte occidental despejado.

Mapa de la franja de totalidad del eclipse del 12 de agosto

El mapa del IGN muestra una banda que atraviesa España desde el noroeste hacia el este. Dentro de ella se encuentra la zona en la que el Sol llegará a quedar completamente oculto durante unos segundos o minutos, dependiendo de la posición concreta del observador.

Fuera de esta banda, el eclipse seguirá siendo visible, pero como parcial, con diferentes porcentajes de oscurecimiento según la localidad.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- La franja de totalidad del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 atravesará el norte de España de oeste a este, mientras ciudades como Madrid y Barcelona quedarán fuera del recorrido de la totalidad y observarán el fenómeno de forma parcial. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

La anchura y posición de la franja hacen que localidades relativamente próximas puedan tener experiencias diferentes. Por eso, para conocer las circunstancias exactas del eclipse, el IGN dispone de información específica para cada municipio, con el inicio del eclipse, el comienzo y final de la totalidad, el máximo, la altura del Sol y su azimut.

¿Qué ciudades de España verán el eclipse solar al 100%?

La franja de totalidad atravesará numerosas capitales de provincia y ciudades españolas. Según el IGN, entre las principales capitales situadas en el recorrido aparecen:

A Coruña

Lugo

Oviedo

León

Zamora

Valladolid

Palencia

Segovia

Burgos

Soria

Santander

Bilbao

Vitoria-Gasteiz

Logroño

Guadalajara

Cuenca

Zaragoza

Teruel

Lleida

Tarragona

València

Castelló de la Plana

Palma de Mallorca

La totalidad no tendrá la misma duración en todas ellas. La posición de cada localidad respecto de la línea central de la franja determina cuánto tiempo permanecerá el Sol completamente oculto.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- A Coruña, Oviedo, Burgos y Palma de Mallorca son algunas de las ciudades españolas situadas dentro de la franja de totalidad del eclipse solar del 12 de agosto de 2026, donde la Luna llegará a cubrir completamente el disco solar durante la fase total. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Las ciudades españolas dentro de la franja de totalidad

Ciudad Comunidad autónoma A Coruña Galicia Lugo Galicia Oviedo Asturias León Castilla y León Zamora Castilla y León Valladolid Castilla y León Palencia Castilla y León Segovia Castilla y León Burgos Castilla y León Soria Castilla y León Santander Cantabria Bilbao País Vasco Vitoria-Gasteiz País Vasco Logroño La Rioja Guadalajara Castilla-La Mancha Cuenca Castilla-La Mancha Zaragoza Aragón Teruel Aragón Lleida Cataluña Tarragona Cataluña València Comunidad Valenciana Castelló de la Plana Comunidad Valenciana Palma de Mallorca Illes Balears

Estas son las capitales de provincia mencionadas por el IGN dentro del recorrido de la franja. Además, la totalidad será visible desde numerosos municipios que no son capitales y que también aparecen en la base de datos municipal del organismo.

¿Dónde durará más la totalidad del eclipse en España?

La línea de centralidad es el lugar más favorable para observar el eclipse porque corresponde a la trayectoria en la que la totalidad alcanza su mayor duración.

En España, esta línea pasa muy cerca de Avilés, Oviedo, Aranda de Duero, Soria, Peñíscola y Palma de Mallorca. Por ello, estas zonas tienen especial interés para quienes quieran maximizar el tiempo de oscuridad durante la fase total.

La duración máxima de la totalidad en el conjunto del eclipse será de 2 minutos y 18 segundos, aunque esa duración máxima se alcanza cerca de Islandia. En territorio español, el tiempo será menor y dependerá de la localidad.

¿Cuánto durará la totalidad en las principales ciudades?

La duración cambia a medida que el observador se aleja de la línea central. Por eso, dos ciudades situadas dentro de la misma franja pueden tener varios segundos de diferencia en la duración de la totalidad.

El IGN ofrece para cada municipio los horarios exactos de inicio de la totalidad, máximo y final de esta fase. Como referencia, en A Coruña la totalidad durará 76 segundos, mientras que en Burgos llegará a 104 segundos.

En A Coruña, el eclipse comenzará aproximadamente a las 19:31, alcanzará su máximo alrededor de las 20:28 y finalizará cerca de las 21:22. La totalidad tendrá una duración de 76 segundos y el Sol estará a unos 12° de altura.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- La duración de la totalidad del eclipse del 12 de agosto de 2026 variará según la ubicación dentro de la franja. En España, el IGN calcula 76 segundos de totalidad en A Coruña y 104 segundos en Burgos; en Palma de Mallorca, el máximo llegará con el Sol a apenas 2° sobre el horizonte. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

En Burgos, el eclipse comenzará aproximadamente a las 19:33, el máximo llegará alrededor de las 20:29 y la puesta de Sol se producirá hacia las 21:20. La totalidad durará 104 segundos, con el Sol a unos 8° de altura.

En el extremo oriental del recorrido, Palma de Mallorca vivirá la totalidad con el Sol mucho más bajo. El máximo se producirá alrededor de las 20:32, con el astro a apenas 2° sobre el horizonte, pocos minutos antes de la puesta de Sol.

¿A qué hora será el eclipse solar del 12 de agosto en España?

El eclipse comenzará a las 17:34, hora oficial de la Península e Islas Baleares, en el mar de Bering. El fenómeno avanzará hacia Europa y posteriormente alcanzará España durante sus últimas fases.

En el conjunto del planeta, el eclipse tendrá una duración aproximada de 264 minutos, algo menos de cuatro horas y media, desde su comienzo hasta su finalización en el océano Atlántico.

En España, los horarios serán diferentes según la ubicación. La franja llegará primero a Galicia y avanzará hacia el este, por lo que el comienzo y el máximo se producirán progresivamente más tarde según la localidad.

¿Qué ciudades quedarán fuera de la franja de totalidad?

No toda España verá el eclipse como total. El IGN señala que gran parte de la mitad sur peninsular observará un eclipse parcial, aunque el porcentaje de oscurecimiento será elevado en muchas zonas.

Uno de los ejemplos más importantes es Madrid. Desde la capital, el eclipse será parcial y la magnitud máxima alcanzará 1,0 alrededor de las 20:32, con el Sol a unos 7,2° sobre el horizonte.

Por tanto, no debe confundirse una magnitud muy cercana a 1 con estar dentro de la franja de totalidad. Para observar el Sol completamente cubierto durante la fase máxima es necesario encontrarse dentro de la banda de totalidad.

¿Se verá el eclipse total en Madrid?

No. Madrid verá un eclipse solar parcial.

El IGN sitúa el máximo del eclipse en la capital alrededor de las 20:32, con una magnitud de 1,0 y el Sol a 7,2° de altura. Madrid queda fuera de la franja en la que se producirá la totalidad.

La diferencia es especialmente importante porque una localidad puede registrar una magnitud extremadamente alta y, aun así, no experimentar la fase de totalidad.

¿Se verá el eclipse total en Barcelona?

Barcelona tampoco aparece entre las capitales situadas dentro de la franja de totalidad descrita por el IGN. La ciudad observará un eclipse muy avanzado, pero no la fase total.

La base municipal del IGN muestra que existen localidades de la provincia de Barcelona con magnitudes próximas a 1, pero la presencia de un eclipse parcial de gran magnitud no equivale a estar dentro de la franja de totalidad.

¿Se verá el eclipse total en Sevilla?

No. Sevilla verá un eclipse parcial.

En la capital andaluza, el máximo se producirá a las 20:37:42, con una magnitud de 0,95, mientras que el Sol estará a aproximadamente 7° sobre el horizonte y hacia el oeste-noroeste.

La ciudad queda fuera de la franja de totalidad, por lo que la Luna no llegará a cubrir completamente el disco solar desde Sevilla.

¿Por qué será tan importante el horizonte oeste?

El eclipse de 2026 tendrá una particularidad que afectará a prácticamente todos los puntos de España: el Sol estará muy bajo durante la observación, especialmente hacia el este de la Península y Baleares.

El IGN recomienda buscar lugares con un horizonte occidental lo más despejado posible, sin montañas, edificios o árboles que puedan bloquear la visión.

La situación será todavía más extrema en Mallorca. En Palma, el máximo se producirá con el Sol a solamente 2° de altura, pocos minutos antes de la puesta de Sol.

Por eso, para quienes quieran observar la totalidad, no bastará con saber que su ciudad está dentro de la franja. También será importante elegir un punto desde el que se pueda ver con claridad hacia el lugar donde se pondrá el Sol.

¿Dónde pasa la línea central del eclipse?

La línea central marca la trayectoria en la que la totalidad alcanza una mayor duración.

En España, el IGN señala que pasa cerca de:

Avilés

Oviedo

Aranda de Duero

Soria

Peñíscola

Palma de Mallorca

Estas localidades y sus alrededores son especialmente interesantes para quienes busquen permanecer más tiempo dentro de la totalidad.

Sin embargo, la proximidad a la línea central no elimina el problema del horizonte. En buena parte de España, el Sol estará muy bajo durante el eclipse.

¿Cuándo será la totalidad en Galicia?

Galicia será la puerta de entrada de la totalidad a España.

En A Coruña, el eclipse comenzará aproximadamente a las 19:31, el máximo llegará a las 20:28 y el fenómeno terminará alrededor de las 21:22. La totalidad durará 76 segundos, con el Sol a unos 12° de altura.

A partir de Galicia, la franja continuará su desplazamiento hacia el este atravesando el norte y centro de la Península.

¿Cuándo será la totalidad en Baleares?

Baleares será uno de los últimos territorios españoles en experimentar el eclipse.

En Palma de Mallorca, el eclipse comenzará aproximadamente a las 19:38 y alcanzará su máximo alrededor de las 20:32. La totalidad tendrá lugar muy cerca de la puesta de Sol, con el astro a solamente 2° de altura.

Esta circunstancia convierte a Baleares en un escenario especialmente atractivo para la fotografía, pero también exige una planificación cuidadosa del lugar de observación.

El eclipse total de 2026 será especialmente bajo sobre España

La trayectoria del eclipse atraviesa España durante las últimas fases del fenómeno, cuando el Sol se encuentra descendiendo hacia el horizonte.

El IGN destaca que la elevación será baja en todo el territorio español y todavía menor cuanto más hacia el este se observe. Esta característica puede complicar la observación, pero también abre una oportunidad excepcional para la fotografía astronómica.

La combinación del Sol eclipsado y un horizonte terrestre permitirá obtener imágenes en las que el fenómeno aparezca junto a monumentos, edificios, árboles o accidentes geográficos.

¿Cómo observar el eclipse solar de forma segura?

Estar dentro de la franja de totalidad permite observar directamente el Sol únicamente durante la breve fase de totalidad, cuando el disco solar queda completamente cubierto. Antes y después de ese momento, es necesario utilizar protección adecuada.

Para las fases parciales, las recomendaciones básicas son:

Utilizar gafas para eclipses certificadas .

. Comprobar que el producto sea adecuado para la observación solar.

No utilizar gafas de sol convencionales.

No emplear radiografías, cristales ahumados ni filtros caseros.

No mirar directamente al Sol a través de prismáticos, telescopios o cámaras sin un filtro solar específico.

Utilizar filtros solares diseñados para el equipo y colocados correctamente delante del objetivo.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- Las gafas especiales con certificación ISO 12312-2 son indispensables para observar el eclipse solar de forma segura y proteger la vista de la radiación solar. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

La protección es especialmente importante porque el eclipse será parcial fuera de la franja de totalidad y porque el Sol permanecerá visible antes y después de la breve fase total.

¿Habrá nubes durante el eclipse?

La meteorología será otro factor decisivo para la observación. El IGN señala que la nubosidad y las nieblas pueden dificultar la visibilidad, especialmente en eclipses que se producen cerca del horizonte, como el de 2026.

Los datos climáticos históricos pueden servir como referencia para comparar las condiciones habituales de las distintas regiones de la franja, pero no constituyen una previsión meteorológica para el 12 de agosto. Las condiciones reales solamente podrán conocerse con suficiente precisión durante los días previos al eclipse.

MADRID (ESPAÑA), 12/06/2026.- El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 se producirá con el Sol muy bajo sobre el horizonte en España. Por ello, el IGN recomienda buscar un lugar con una línea visual despejada hacia el oeste y evitar edificios, árboles, montañas u otros obstáculos que puedan bloquear la observación. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Qué diferencia hay entre eclipse total y eclipse parcial?

En un eclipse solar total, la Luna llega a cubrir completamente el disco solar desde el punto concreto de observación. Esa fase solo puede contemplarse dentro de la estrecha franja de totalidad.

En un eclipse parcial, la Luna cubre solamente una parte del Sol. El porcentaje de oscurecimiento dependerá de la posición del observador respecto de la trayectoria del eclipse.

Por eso, el mapa de la franja es fundamental: permite distinguir las zonas donde se producirá la totalidad de aquellas donde el fenómeno será únicamente parcial.

¿Cuál será el mejor lugar de España para ver el eclipse?

No existe una única respuesta. Para maximizar la duración de la totalidad, lo más favorable es situarse cerca de la línea central de la franja. El IGN identifica como referencias zonas próximas a Avilés, Oviedo, Aranda de Duero, Soria, Peñíscola y Palma de Mallorca.

Para una buena observación, además, habrá que combinar esa proximidad con un horizonte occidental despejado. Un lugar que se encuentre dentro de la franja pero tenga montañas, edificios o árboles en dirección al Sol puede ofrecer una experiencia peor que otro punto cercano con una línea visual más limpia.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la franja de totalidad del eclipse en España

¿Qué ciudades españolas verán el eclipse solar al 100%?

Entre las principales capitales dentro de la franja de totalidad están A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Zamora, Valladolid, Palencia, Segovia, Burgos, Soria, Santander, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Teruel, Lleida, Tarragona, València, Castelló de la Plana y Palma de Mallorca.

¿Dónde comienza la franja de totalidad en España?

La franja entrará por Galicia. A Coruña será uno de los primeros puntos destacados del territorio español donde podrá observarse la totalidad.

¿Dónde termina la franja de totalidad?

El recorrido español finalizará en Baleares, donde el eclipse tendrá lugar muy cerca de la puesta de Sol.

¿Cuánto durará la totalidad del eclipse en España?

La duración dependerá de la localidad. En A Coruña será de 76 segundos, mientras que en Burgos alcanzará 104 segundos. La duración máxima del eclipse completo será de 2 minutos y 18 segundos, aunque ese máximo se producirá cerca de Islandia.

¿Se verá el eclipse total en Madrid?

No. Madrid tendrá un eclipse parcial, con una magnitud máxima de 1,0 alrededor de las 20:32.

¿Se verá el eclipse total en Sevilla?

No. Sevilla quedará fuera de la franja de totalidad y observará un eclipse parcial.

¿Se verá el eclipse total en Barcelona?

No. Barcelona quedará fuera de la franja de totalidad, aunque podrá observar un eclipse parcial de gran magnitud.

¿Dónde pasa la línea central de la totalidad?

En España, la línea de centralidad pasa cerca de Avilés, Oviedo, Aranda de Duero, Soria, Peñíscola y Palma de Mallorca.

¿Hacia dónde habrá que mirar?

Hacia el oeste, ya que el eclipse tendrá lugar durante las últimas horas de la tarde y el Sol estará cerca del horizonte. El IGN recomienda buscar un lugar sin obstáculos en esa dirección.

¿Será visible el eclipse desde toda España?

Sí será visible de alguna manera desde gran parte del país, pero no será total en toda España. La totalidad se concentrará en la franja que atraviesa principalmente el norte peninsular y Baleares; en otras zonas el eclipse será parcial.

¿Cuándo será el eclipse solar total de 2026?

El eclipse tendrá lugar el miércoles 12 de agosto de 2026. En España será visible durante el atardecer y la totalidad recorrerá el país de oeste a este antes de alcanzar Baleares.