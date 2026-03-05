Durante marzo de 2026, el calendario astronómico incluye varias fases lunares importantes, entre ellas la Luna creciente, un momento del ciclo en el que el satélite natural de la Tierra comienza a mostrar cada vez más superficie iluminada. Esta fase ocurre después de la Luna nueva y se caracteriza por una franja brillante que se expande progresivamente en el cielo.

De acuerdo con el portal Star Walk, la fase de cuarto creciente se producirá el 25 de marzo de 2026. En ese momento, aproximadamente la mitad del disco lunar será visible desde la Tierra, marcando el punto medio entre la Luna nueva y la Luna llena.

Este fenómeno podrá observarse tanto en Estados Unidos como en la mayor parte de Latinoamérica, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La Luna suele hacerse más visible al caer la tarde, elevándose en el cielo occidental después del atardecer y permaneciendo visible durante varias horas antes de la medianoche.

El fenómeno podrá observarse desde Estados Unidos y la mayoría de países de Latinoamérica durante la tarde y la noche. (Foto: AFP) / Agencia AFP

En los días previos y posteriores al 25 de marzo, la Luna seguirá creciendo gradualmente. Primero aparecerá como un delgado arco luminoso poco después de la Luna nueva del 19 de marzo y luego se volverá cada vez más brillante hasta entrar en la fase de gibosa creciente, cuando la mayor parte de su superficie iluminada ya es visible desde la Tierra.

Los observadores no necesitan telescopios ni equipos especiales para disfrutar de la Luna creciente; sin embargo, binoculares o telescopios pequeños pueden ayudar a apreciar mejor los detalles de su superficie, como cráteres y montañas iluminadas por la luz solar.

No se necesitan equipos especiales para verlo, aunque binoculares o telescopios pueden mejorar la experiencia. (Foto: EFE)

Más eventos astronómicos previstos para este 2026

Aquí tienes los eventos astronómicos más destacados para el resto de 2026:

22 de abril: Pico de la lluvia de meteoros Líridas. Aunque es una lluvia moderada (18 meteoros/hora), es famosa por producir meteoros brillantes con estelas persistentes.

31 de mayo: Luna Azul. Se llama así a la segunda Luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario (hubo otra el 1 de mayo).

9 de junio: Conjunción Venus-Júpiter. Un encuentro visualmente impactante entre los dos planetas más brillantes, visible hacia el oeste tras el atardecer.

12 de agosto: Eclipse Total de Sol. La franja de totalidad cruzará el Ártico, Groenlandia, Islandia y el norte de España. En otras partes del mundo se verá como parcial.

13 de agosto: Pico de las Perseidas. Es la lluvia de meteoros más popular del año. En 2026 coincidirá con Luna Nueva, ofreciendo condiciones de oscuridad ideales para ver hasta 100 meteoros por hora.

28 de agosto: Eclipse Lunar Parcial. Visible en gran parte de América, Europa y África; la sombra de la Tierra cubrirá una parte del disco lunar.

25 de septiembre: Neptuno en oposición. El planeta estará en su punto más cercano a la Tierra, siendo el mejor momento para observarlo con telescopio.

4 de octubre: Saturno en oposición. El “Señor de los Anillos” brillará con su máxima intensidad y será visible durante toda la noche.

14 de diciembre: Pico de las Gemínidas. Considerada la mejor lluvia de meteoros del año por su alta tasa (hasta 120 por hora) y meteoros multicolores.

24 de diciembre: Superluna de Navidad. Una Luna llena que coincidirá con su punto más cercano a la Tierra (perigeo), viéndose más grande y brillante de lo habitual.

