La observación de los eclipses solares totales constituye una oportunidad única para la investigación astronómica contemporánea. El próximo 2 de agosto de 2027 se producirá un eclipse solar total cuya fase máxima alcanzará una duración de 6 minutos y 22 segundos, superando considerablemente al evento de referencia ocurrido el 11 de julio de 1991, que tuvo una duración de solo 2 minutos y 10 segundos. Este fenómeno será visible en distintos países y permitirá a la comunidad científica analizar en detalle la estructura y dinámica de la corona solar, conforme al reporte de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

¿Cuándo sucederá el eclipse solar total más largo del siglo?

Según la NASA, el eclipse solar total más largo del siglo XXI ocurrirá el 2 de agosto de 2027, alcanzando una duración máxima de 6 minutos y 22 segundos en determinadas regiones del planeta. Este intervalo otorga a investigadores y observadores la oportunidad de planificar y adquirir instrumentación avanzada, como telescopios de última generación y filtros ópticos certificados bajo la norma ISO 12312-2, indispensables para la protección ocular durante la observación solar. Asimismo, se recomienda seleccionar ubicaciones alejadas de fuentes de contaminación lumínica y acústica, optimizando así las condiciones para un registro científico y una experiencia visual segura y de alta calidad.

Tipo de eclipse : Eclipse solar total

: Eclipse solar total Fecha : 02 de agosto de 2027

: 02 de agosto de 2027 Tiempo de duración : 6 minutos y 22 segundos

: 6 minutos y 22 segundos Fuente: NASA

ESTADOS UNIDOS, 07/08/2025.- Esta es la representación gráfica de la forma en la que se produce el eclipse solar total cuando la sombra de la Luna cubre la superficie de la Tierra. Foto de CNN en español / CNN Español

El último eclipse solar que se registró en la Tierra ocurrió el 8 de abril de 2024 con un tiempo de duración de 4 minutos y 28 segundos que se puedo ver en países como Estados Unidos, México y Canadá durante su trayectoria.

¿Cómo y dónde ver el eclipse solar más largo del siglo? Lista de países

La NASA ha confirmado que los países que gozarán del privilegio de poder mirar en el cielo el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 serán los que se encuentren en Europa, África y el sur de Asia de forma parcial:

España

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

¿Cuál será la trayectoria del eclipse solar del 2 de agosto de 2027?

El eclipse solar más largo del siglo trazará su majestuoso recorrido desde el océano Atlántico, cruzando el norte de África y bañando en penumbra a países como Marruecos, Túnez, Libia y Egipto. Luego avanzará sobre Arabia Saudita y Yemen, hasta desvanecerse sobre las aguas del océano Índico. La ciudad de Luxor, en Egipto, será el punto culminante del fenómeno, donde la totalidad se prolongará durante 6 minutos y 23 segundos, ofreciendo un espectáculo sin igual.

A lo largo de su recorrido, la sombra lunar se desplazará a una velocidad cercana a los 258 kilómetros por segundo, cubriendo la superficie terrestre con un trazo de más de 15.000 kilómetros de longitud. Esta trayectoria excepcional dotará al eclipse de una anchura y duración inusitadas, envolviendo regiones enteras en una oscuridad efímera y sobrecogedora.

ESPAÑA. Una imagen tomada en Ronda, al sur de España, el 29 de marzo de 2025, muestra el Sol parcialmente cubierto por el disco oscuro más pequeño de la Luna durante un eclipse solar parcial. Los observadores del cielo en una amplia franja del hemisferio norte tienen la oportunidad de ver cómo la Luna se abre paso entre el Sol y el Sol cuando un eclipse solar parcial se extiende desde el este de Canadá hasta Siberia. Foto de JORGE GUERRERO para la agencia AFP / JORGE GUERRERO

Para ser más precisos, este fenómeno espacial cubrirá unos 2.5 millones de kilómetros cuadrados lo que representa una mínima fracción de los 510 kilómetros cuadrados que corresponden a la superficie total de nuestro planeta.