La cita del día de Immanuel Kant invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos frente a cada una de nuestras decisiones. A veces, una acción puede parecer insignificante cuando pensamos únicamente en sus consecuencias inmediatas, pero también refleja los principios con los que elegimos vivir y la clase de sociedad que contribuimos a construir. El filósofo alemán dejó una enseñanza que nos anima a mirar más allá de los intereses personales y preguntarnos qué pasaría si todos actuaran siguiendo las mismas reglas que nosotros.

“Vive tu vida como si cada uno de tus actos fuera a convertirse en una ley universal”, es una frase atribuida al pensador que resume uno de los fundamentos de su filosofía moral. Su mensaje plantea un desafío cotidiano: antes de actuar, debemos preguntarnos si consideraríamos correcto que cualquier otra persona hiciera exactamente lo mismo en circunstancias similares.

Immanuel Kant protagoniza la cita del día con una enseñanza sobre cómo debemos actuar ante los demás. | Crédito: Mag / El Comercio

¿Cuál es la cita del día de Immanuel Kant?

“Vive tu vida como si cada uno de tus actos fuera a convertirse en una ley universal”.

Esta reflexión invita a asumir responsabilidad por nuestras decisiones, incluso cuando creemos que nadie está observando. Mentir para obtener un beneficio, incumplir una promesa o aprovecharse de otra persona pueden parecer acciones convenientes en un momento determinado, pero ¿qué ocurriría si todos adoptaran ese comportamiento?

La frase propone utilizar esa pregunta como una guía para distinguir entre lo que nos beneficia individualmente y lo que puede considerarse correcto desde un principio moral. No se trata de actuar para recibir reconocimiento o evitar un castigo, sino de mantener una conducta coherente con nuestros valores.

La cita del día de Immanuel Kant plantea una pregunta: ¿vivirías igual si tus acciones fueran ejemplo para todos? | Crédito: web.archive.org

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