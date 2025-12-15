Diciembre huele a ponche, piñata y villancicos en todo el territorio azteca y en todo aquel que guarda sus costumbres aunque esté lejos de su país. Las posadas son el aviso de que la Navidad ya llegó y de que es momento de reunir familia, amigos y vecinos para celebrar, ¿Te toca organizarla este año? o ¿Quieres que tus hijos en Estados Unidos conozcan cómo se vive esta hermosa tradición en México? Aquí te explico cuándo y cómo debes empezar a armar todo y lo que debes hacer durante los días que dura esperando la llegada del 25 de diciembre. La idea es festejar en familia o sentir el hogar cerquita, aunque se viva lejos.

Se festejan en todo el país durante los nueve días antes de Navidad, es decir, del 16 al 24 de diciembre y se hacen representaciones del peregrinaje de María y José hasta su llegada a Belén, es decir, son celebraciones que recuerdan el camino buscando dónde alojarse antes del nacimiento de Jesús. Aquí algunas pautas que debes conocer sobre su historia:

1. Raíces en la época prehispánica

Esta tradición se remonta a cuando los indígenas celebraban el advenimiento del dios de la Guerra. La antropóloga Martha Beatriz Herrera explicó a AFP que los festejos de la actualidad muestran realmente un sincretismo entre la tradición cristiana y las costumbres de los indígenas, que desde antes de la llegada de los europeos a América celebraban por esta época del invierno boreal el advenimiento del dios de la Guerra, al que llamaban Huitzilopochtli .

2. Fiesta llena de color

Los canticos o villancicos navideños son infaltables en estas fiestas tradicionales donde también están presentes las piñatas de 7 picos que representan los 7 pecados capitales y están llenas de dulces que son la gracia de Dios. El que la va a romper lleva una venda en los ojos que representa la fe, el palo simboliza a Dios y los que gritan son sinónimo de la iglesia católica. A esto se añade los fuegos artificiales.

Las piñatas están llenas de color, hechas de barro y cartón, rellenas de frutas de la temporada, cacahuates y muchos dulces. Las formas también son diversas en México y hay de estrellas, princesas, personajes “non gratos” y superhéroes, entre otros.

Las posadas son mucho más que una costumbre navideña: son el pretexto perfecto para juntarse con quienes casi no se ve durante el año. (Foto: Marcos Elihu Castillo Ramirez /iStock) / Marcos Elihu Castillo Ramirez

3. De puerta en puerta

Para representar el momento en que María y José piden posada, se utilizan figuras de los peregrinos (de las que se colocan en los nacimientos) o dos voluntarios pueden representar a los personajes. Una vez listo, los peregrinos serán acompañados por un grupo de invitados para pedir posada en la puerta, entonando los tradicionales villancicos.

Otro grupo se quedará dentro de la casa para negar la posada, haciendo que tengan que pedir dos o tres veces hasta que los villancicos demuestren que es momento de autorizarles el hospedaje.

4. Aguinaldo en México

Parte del festejo por Navidad son los conocidos aguinaldos. Es el beneficio o colación que antiguamente los padrinos y madrinas entregaban a sus ahijados. Estos se reparten desde la celebración de las posadas hasta el 24 de diciembre. Se preparan con muchos dulces de la temporada y galletas y serán recibidos por todos los que asistan a la fiesta. Aparte de las bolsitas de dulces, hay quienes dan un dinero extra.

5. Banquete especial

En la mesa de los mexicanos no pueden faltar el ponche navideño, velas, frutas y dulces típicos del país. Tradicionalmente se sirven platos o antojitos que se puedan comer sin cubiertos y bebidas calientes como el chocolate.

También muchos disfrutan del champurrado, café de olla, aguas frescas como las de jamaica, tamarindo u horchata y para comer el infaltable elote, flautas o tacos, quesadillas, tostadas, tamales, buñuelos, entre otras delicias.

6. Nacimientos o pesebres

Los nacimientos o el Belén debe ponerse en cada hogar católico el día 16 de diciembre y retirarse el 2 de febrero. En la escena religiosa no puede faltar las figuras del niño Jesús, San José, la Virgen María, el ángel y los Reyes Magos, junto a animales y pastores. Según la tradición mexicana, el niño Dios se coloca el 24 de diciembre.

Si este año te toca organizarla, prepara el ponche, la piñata y ten listos los cantos para que nadie se quede callado al pedir posada. (Foto: Marcos Elihu Castillo Ramirez / iStock) / Marcos Elihu Castillo Ramirez

¿Cómo se celebran las posadas navideñas en México?

Las posadas son una tradición de carácter religioso que reúne a la familia y amigos para cantar, comer y beber del 16 al 24 de diciembre. En colonias, barrios y pueblos de México, la posada puede organizarse en la cuadra, en la parroquia, en la escuela o en el trabajo. Un grupo representa a los peregrinos y otro se queda dentro de la casa o del salón, y por medio de cantos se “pide posada” hasta que se abre la puerta. Después viene lo más esperado: rezos breves, villancicos, piñata, aguinaldos y un buen antojo caliente para el frío: ponche, tamales, buñuelos o lo que se acostumbre en la región.

¿Cómo se viven las posadas en Estados Unidos?

En Estados Unidos, muchas posadas mexicanas nacen en iglesias latinas, centros comunitarios o departamentos donde se junta la familia y la raza. Aunque el espacio sea pequeño, basta con unas velitas, una imagen de la Sagrada Familia, cantos impresos o en el celular y muchas ganas de convivir.Para niñas y niños que han crecido allá, la posada es una manera sencilla y bonita de conocer las tradiciones de sus papás y abuelos, mezclando a veces español e inglés sin perder la esencia.

¿Cómo organizar tu posada?

Si estás en México, puedes coordinar con vecinos, familia o compañeros de trabajo: definan la fecha, quién pone la casa, quién lleva la comida, quién imprime los cantos y quién se encarga de la piñata.Si vives en Estados Unidos, arma tu posada con lo que tengas a la mano: pide permiso en tu parroquia, usa el salón del edificio o tu sala, comparte las letras por WhatsApp y deja que cada quien lleve un platillo o bebida.

¿Cuántas posadas son y qué representan?

En México es tradición celebrar nueve posadas navideñas consecutivas (del 16 al 24 de diciembre). Su significado está relacionado con la llegada de José y María a Belén desde Nazaret, así como el nacimiento del Niño Jesús.

Cada una tiene un significado y hace alusión a un valor humano: