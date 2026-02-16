La Cuaresma es un periodo importante del calendario cristiano que invita a la reflexión, la preparación espiritual y el cambio personal. Es una etapa que antecede a la Semana Santa y a la Pascua y está muy vinculada a la tradición de la Iglesia católica, aunque también es observada por otras confesiones cristianas. En 2026, la Cuaresma comienza el miércoles 18 de febrero, conocido como Miércoles de Ceniza. Ese día, los fieles reciben una cruz de ceniza en la frente como símbolo de humildad y arrepentimiento. La fecha marca el inicio oficial de este tiempo litúrgico y suele ir acompañada de ayuno y abstinencia.

La Cuaresma tiene una duración de 40 días sin contar los domingos y finaliza el jueves 2 de abril de 2026, justo antes de la Misa de la Cena del Señor, que da inicio a la Semana Santa. El número 40 tiene un fuerte simbolismo bíblico y representa tiempos de prueba, preparación y renovación espiritual.

La cuaresma es un tiempo de reflexión, ayuno y oración que prepara a los fieles para la Pascua. (Foto referencial: Freepik)

Durante este periodo, la Iglesia propone tres prácticas principales: oración, ayuno y limosna. Estas acciones buscan ayudar a las personas a fortalecer su relación con Dios, practicar la solidaridad y reflexionar sobre sus actitudes y hábitos cotidianos.

El significado de la Cuaresma está profundamente relacionado con los 40 días que Jesús pasó en el desierto, según los Evangelios, enfrentando tentaciones antes de comenzar su vida pública. Por ello, este tiempo se entiende como una oportunidad para el recogimiento, el autocontrol y la conversión interior.

Más allá del lado religioso, muchas personas viven la Cuaresma como un momento para hacer pausas, replantearse objetivos y adoptar cambios positivos en su vida diaria. En ese sentido, su mensaje central es el de la renovación, la esperanza y la preparación para la celebración de la Pascua.

Cómo celebrar la Cauresma

La Cuaresma es un periodo de 40 días de preparación espiritual que precede a la Pascua. Este tiempo invita a la reflexión a través de tres pilares fundamentales: la oración, el ayuno y la caridad, buscando renovar la fe y la disciplina interior.

En el aspecto espiritual, se fomenta una conexión más profunda mediante la lectura de textos sagrados y el examen de conciencia. Muchos fieles dedican momentos diarios al silencio y la meditación para evaluar sus acciones y buscar una reconciliación con sus valores.

La práctica más conocida es el ayuno y la abstinencia, especialmente la de no comer carne roja los viernes. Más allá de la comida, se motiva a realizar sacrificios personales, como renunciar a hábitos innecesarios, para fortalecer la fuerza de voluntad y mostrar solidaridad con los más necesitados.

Finalmente, la limosna o caridad completa la celebración, instando a las personas a realizar actos de servicio hacia los demás. No se limita a donaciones económicas, sino también a brindar tiempo, atención y ayuda directa a quienes atraviesan dificultades o soledad.

